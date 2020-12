Gf Vip, televoto truccato? Sui social scoppia la polemica: «Boicottiamo il programma»

Televoto truccato al Grande Fratello Vip? Sui social scoppia la polemica: «Boicottiamo il programma». Dopo l'immunità di Rosalinda/Adua Del Vesco, su twitter sta montando un caso senza precedenti. Oltre 20mila i tweet contro il reality di canale 5 che tornerà il prossimo venerdì. Ma andiamo con ordine.

APPROFONDIMENTI OFFESA Gf Vip, Patrizia de Blanck non va da Barbara D’Urso: «Ha... TUTTI PER UNO Gf Vip: Maria Teresa Ruta, la confessione choc a Stefania Orlando.... IL WEB SCATENATO Dayane Mello bestemmia al Grande Fratello Vip? Ecco cosa è...

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 7 dicembre, Rosalinda Cannavò - Adua Del Vesco, non solo viene salvata dal televoto, ma grazie al pubblico ottiene anche l'immunità. Tutto regolare se non fosse che la maggior parte delle votazioni sembrerebbero provenire dall'estero, in particolare dal Brasile, oppure da account fake. Il regolamento del Grande Fratello Vip, che vieta espressamente i voti al di fuori del territorio italiano, quindi, verrebbe raggirato attraverso il "trucchetto" del VPN che ne impedisce la geolocalizzazione e di conseguenza il voto risulta valido.

I fan della coppia Rosalinda - Dayane Mello, che chiamano Rosmello, sono ben organizzate anche grazie alla creazione di tantissimi account fake, sistema che bisogna sottolineare è utilizzato anche da altri fandom italiani. Questa volta però su twitter è scoppiato proprio un caso tanto che in tentenza è stato mandato l'hashtag - con oltre 20mila tweet, #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP .

A scaldare gli animi anche Franceska Pepe ex concorrente del Grande fratello Vip che in una storia Instagram ha scherzato scrivendo: «La stanno votando anche in Amazzonia».

Anche il Codacons tempo fa si era mosso con un esposto all'Agcom dopo i voti di massa arrivati dalla Spagna per Adua e Dayane. Sempre su twitter sono tantissimi gli screen che dimostrerebbero un'organizzazione capillare per mandare il più avanti possibile le Rosmello, tanto che i fan italiani stannoa promuovendo una sommossa: «Boicottiamo il programma», scrivono, in tantissimi chiedono di togliere il follow all'account del grande fratello in segno di protesta.

⚠️#TELEVOTOTRUCCATOGFVIP ⚠️ VOGLIAMO FARE QUALCOSA O DOVETE PERDERE TUTTI GLI ASCOLTI PER ACCORGERVI CHE SIAMO PIENI DI QUESTA STORIA #GFVIP #televotofalsatogfvip pic.twitter.com/8WCoUpmMiw — 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎 ◟̽◞̽💚💙 (@oioii_ga) December 9, 2020

⚠️#TELEVOTOTRUCCATOGFVIP ⚠️ VOGLIAMO FARE QUALCOSA O DOVETE PERDERE TUTTI GLI ASCOLTI PER ACCORGERVI CHE SIAMO PIENI DI QUESTA STORIA #GFVIP #televotofalsatogfvip pic.twitter.com/8WCoUpmMiw — 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎 ◟̽◞̽💚💙 (@oioii_ga) December 9, 2020

Ricordiamo al carissimo @alfosignorini e a tutti gli autori del #GFVIP che i punti di share alti in questi due mesi li hanno avuti grazie a fan e spettatori ITALIANI. PRETENDIAMO RISPETTO. STOP VOTI DALL'ESTERO. #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP pic.twitter.com/HRis2y3LO4 — Vito (@esau_vito) December 9, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA