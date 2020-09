Temptation Island, Alessia Marcuzzi a Verissimo: «Una coppia è scoppiata, ecco cosa è successo, è stata tosta»

Ultimo aggiornamento: 19:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sta per tornare su Canale 5 esi collega condalla Sardegna per parlare della nuova edizione 'Nip'. Questoha fatto subito clamore perché una delle coppie è 'scoppiata' subito creando non poche difficoltà, anche a livello di montaggio. La conduttrice racconta acome è andata.«La fidanzata ha scoperto di un tradimento del suo fidanzato appena arrivata. Ci sono stati dei momenti difficili, che ho vissuto come avrebbe fatto chiunque. Sono in qualche modo la loro psicoterapeuta. A consigliare sono bravissima, ma nella mia vita sono un po' un disastro. È stato un momento un po' difficile per tutti, probabilmente la fidanzata se lo immaginava, ma quando lo ha capito è stata tosta. Non posso dirti più di questo».Alla domanda su come stanno vivendo l'emergenza sanitaria risponde: «Siamo in totale sicurezza, facciamo il sierologico in continuazione. Siamo tranquilli». E poi si lascia andare a una confessione: «Sono tornata un po' al mio primo amore. I famosi sono più abituati, le persone comuni no. Ogni tanto c'è l'inaspettato, a me piace di più. Temptation credo che sia terapeutico per tutti. In ognuna delle storie c'è qualcosa che riguarda la propria vita». E sul suo matrimonio conclude, mettendo a tacere le voci sulla presunta crisi: «L'amore va a gonfie vele».