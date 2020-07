Temptation Island, pace fatta tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: «Questa donna me la sposo»

Temptation Island, pace fatta tra Lorenzo e Manila: «Questa donna me la sposo». Ultima coppia del falò Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, tra i più amati dal pubblico. Il loro rapporto, nonostante qualche scricchiolio, ha retto all'onda d'urto del reality.

Non è iniziato bene il falò tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, i due hanno litigato per quasi tutta la durata. Entrambi sono stati punto di riferimento per gli altri ragazzi del villaggio, ma sulla loro storia c'è qualche nuvola passeggera: «Da alcuni video che ho visto - spiega Amoruso - mi hai descritto in un modo in cui non mi riconosco. Hai detto che io sono un tirchio, uno scroccone, uno che non lavora», «Lui ha paura di impegnarsi - commenta Manila- Io mi faccio il mazzo per tutta la settimana, io e lui ci vediamo solo nei weekend». I toni si accendono, ma anche Filippo Bisciglia fa il tifo per loro e li porta a calmarsi, a ragionare e a guardarsi negli occhi. «Ti avevo detto che sarei l'uomo più felice del mondo ad avere un figlio da te. Da un anno sono entrato nella tua vita, abbiamo creato un equilibrio e ho pensato che un bambino gli equilibri possa romperli». «Un anno fa mi avevi detto che ti saresti trasferito a Roma. Quanto ancora vogliamo aspettare? - Manila si commuove - Sei l'uomo uomo, insieme a mio padre, di cui mi fido. Ma non è facile. Ho dovuto mettere una corazza». Alla vista delle lacrime crollano entrambi, si baciano: «Filippo io questa donna me la sposo». Manila e Lorenzo escono insieme dal programma e proseguono la loro storia d'amore anche un mese dopo il termine della trasmissione.

