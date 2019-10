Temptation Island Vip 2, Zoe Mallucci: «Con Andrea Ippoliti situazione di stallo, delusa da Nathaly Caldonazzo»

Giovedì 10 Ottobre 2019, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 17:46

“Ho sempre pensato che, in ogni caso, sarebbe stato meglio aspettare baciarlo al di fuori”,è stata una delle tentatrici di “2” ed è stata molto vicina ad Andrea Ippoliti, ex fidanzato di. Durante il reality fra i due non è successo niente e al ritorno alla vita di tutti i giorni Zoe e Andrea vivono un “situazione di stallo”.Dopo la vicinanza nel villaggio non c’è stato un seguito: “Io e Andrea, dopo il nostro ultimo incontro a Uomini e Donne – ha spiegato al “Magazine di “Uomini e donne” - ci stiamo sentendo ma non ci siamo più visti. Siamo in una situazione di stallo. Voglio lasciarlo libero di risolvere delle questioni delicate. So che adesso deve occuparsi di ricucire i rapporti con l'ex moglie e figli, e non è mia intenzione creargli dei problemi personali”.A non piacerle il comportamento della ex fidanzata di Andrea, Nathaly Caldonazzo: “Ci sono rimasta male per i suoi attacchi, soprattutto perché da una donna di cinquant'anni ti aspetti altro. Si è permessa di commentare il mio profilo Instagram, quando è· stata la prima in passato a mettere il suo corpo in mostra in TV. Ho una famiglia a casa che non merita di ascoltare certe offese. È vero, io e Andrea siamo due istintivi e, probabilmente, abbiamo perso la cognizione della situazione, ma al posto di Nathaly avrei aspettato la fine delle tre settimane prima di buttare all'aria una relazione, così da scoprire fino a che punto realmente sarebbe arrivato il suo compagno”.