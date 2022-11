Tg1, l'inviata Monia Venturini interrompe il collegamento in diretta: cosa è successo

Mancano poche ore alla fine della COP27 di Sharm El Sheikh in Egitto e l'accordo per fronteggiare il cambiamento climatico non arriva. Così in tv Giorgia Cardinaletti decide di passare la linea all'inviata del Tg1, Monia Venturini, che, dopo aver iniziato il suo collegamento, si blocca in diretta facendo scoppiare l'imbarazzo generale. Una scena a cui hanno assistito i tanti telespettatori del telegiornale di Rai 1, nell'edizione delle ore 20 di venerdì 18 novembre, e a cui molti non hanno saputo dare una risposta. Un vero e proprio giallo che si è alimentato anche nei minuti successivi al collegamento.

La notizia

Tra poche ore si concluderà il meeting internazionale a cui prendono parte 200 nazioni, migliaia di delegati di governi, istituzioni internazionali e ONG, ma anche scienziati e giornali. Tutti impegnati ad portare proposte concrete su come attuare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015. Ma da Sharm El Sheik non arrivano buone notizie. Un accordo su come agire per contrastare il cambiamento climatico sembra essere davvero lontano e il Tg1, come tutti i telegiornali e giornali nazionali, ha deciso di dedicare uno spazio alla notizia di rilevanza internazionale. La COP27 potrebbe essere un vero e proprio buco nell'acqua e a doverne spiegare i motivi è l'inviata Monia Venturini. Ma qualcosa si inceppa e nessuno riesce a capirne il motivo.

Il giallo

Il suo collegamento parte spedito, ma poi si blocca improvvisamente. Monia Venturini spiega che l'accordo si è incagliato sul nodo risarcimenti. I Paesi del terzo mondo chiedono un risarcimento ai Paesi che più hanno contribuito al disastro climatico. Poi, però, si blocca di colpo. «Scusate. Scusate un problema» e l'inviata sparisce dall'inquadratura. L'imbarazzo in studio di Giorgia Cardinaletti è evidente e il telegiornale prosegue senza dare spiegazioni di quello che è appena accaduto. In molti sui social hanno ipotizzato a un malore in diretta. Ma sembra non essere questo il vero motivo.

La spiegazione cancellata

Pochi istanti dopo il collegamento, Monia Venturini su Twitter sembra voler rassicurare gli italiani. «Non stavo morendo in diretta», cinguetta la giornalista. «Mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare il collegamento. Stato di polizia appunto». Un tweet polemico. Un tweet che pochi minuti dopo è stato cancellato, aprendo un ulteriore giallo su cosa stia accadendo alla giornalista in questi momenti.