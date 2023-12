The Voice Kids, il vincitore è Simone, 11 anni. Ma l’eliminazione di Alice non passa inosservata

La seconda edizione di The Voice Kids è giunta al termine e Antonella Clerici ha incoronato vincitore l'11 Simone che ha emozionato con l'esibizione impeccabile di “All by myself” di Celine Dion e “Adagio” di Lara Fabian. Un'uguola d'oro, quella di Simone, che riesce a raggiungere note altissime e a non stonare, Clementino ci aveva visto lungo quando aveva scelto il ragazzo per il suo team. Quest'anno i giovani talenti hanno stupito ed emozionato con esibizioni incredibili e perfette.

Tra le voci più emozionanti di questa seconda edizione, quella di Alice è stata sicuramente una delle più apprezzate.

Vabbè è davvero troppo presto ma bisogna dirlo per prassi



[𝘪𝘯𝘴𝘦𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘑𝘶𝘯𝘪𝘰𝘳 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯 2024] TI DEVI SPAVENTEREE

«Ero molto emozionato, già prima che cantassimo con il coro, poi quando Clementino ha detto che sarei andato io in super finale, mi sono emozionato ancora di più.

Questa vincita la dedico a tutte le persone a cui voglio bene, alla mia famiglia, sono molto felice», ha detto Simone, il giovane vincitore di The Voice Kids che con la sua versione di “Adagio” è riuscito a conquistare tutti.

Tuttavia, c'è un'altra concorrente che, nonostante non sia riuscita ad arrivare sul podio, ha entusiasmato il pubblico da casa: Alice. In molti hanno criticato la scelta di Arisa di non farla accedere alla seconda parte della finale, ma sono sicuri che con la sua voce, lei riuscirà a rirpendersi il palco che sogna. D'altronde è ancora giovane e ne ha di strada da fare!