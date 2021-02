Tagadà, Tiziana Panella in quarantena conduce da casa: «Attenzione non è mai abbastanza»

Tiziana Panella è in quarantena fiduciaria e conduce in collegamento da casa la puntata di oggi di Tagadà in onda su La7. «Sto bene, è solo una misura precauzionale», ha dichiarato la conduttrice. In studio a condurre c'è Alessio Orsingher affiancato da Luca Sappino.

«È successo anche a noi, improvvisamente sono dall'altra parte della telecamera perché così è richiesto dalle normative e a noi piace rispettare le regole altrimenti non si poteva fare», ha aggiunto Tiziana Panella parlando dal salotto di casa, nel rispetto delle regole contro la diffusione del Covid.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Tagadà, giallo sul programma: non va in onda per... I PROGRAMMI La7 presenta i nuovi palinsesti: rinnovati Giletti, Zoro e Formigli.... LUTTO TV Morto Scaramella, Tagadà su La7 non va in onda per due giorni

Tagadà, giallo sul programma: non va in onda per "controlli sanitari". Cosa è successo

«Un paio di riflessioni le volevo fare - precisa la conduttrice di Tagadà - Intanto voglio ringraziare quelli che si sono preoccupati, sto bene ed è solo una misura precauzionale. L'altra valutazione è che è oggettivamente facile entrare in contatto con una persona che è positiva al Covid e facile anche se si è molto prudenti. Bisogna fare molta attenzione e io lo ribadisco avendolo sperimentato sulla mia pelle che quello che facciamo non è mai abbastanza. Da oggi proviamo questa formula, cerco di tenervi compagnia e vi controllo», conclude prima di dare il via alla puntata.

La7 presenta i nuovi palinsesti: rinnovati Giletti, Zoro e Formigli. E Cairo lancia Licia Colò

Ultimo aggiornamento: 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA