In affitto la lussuosa villa della serie tv “Too Hot To Handle”: costa oltre 15mila euro a notte ma c’è posto per 26 persone

Se siete fan di “Too Hot To Handle”, la piccante serie tv in onda su Netflix, e avete sognato una vacanza nella lussuosa villa che ha fatto da set nelle sue puntate, sappiate che si può affittare. Certo, il costo non è esattamente alla portata di tutte le tasche. Dal sito di Tripadvisor si apprende infatti che, per una notte nell’oasi paradisiaca dove hanno soggiornato i protagonisti del reality show, bisogna sborsare 15600 euro. In più, se si prova a prenotare, viene specificato che la permanenza minima è di tre pernottamenti. Considerando, però, che la struttura è in grado di ospitare fino a 26 persone, si può sempre provare a coinvolgere altrettanti amici, per dividersi la somma proibitiva.



L’esperienza è, almeno stando agli episodi della serie prodotta dalla Talkback di Fremantle e visibile su Netflix: i 10 single dai corpi statuari riuniti nell’eden tropicale per un’estate che assaporano come esotica e molto erotica, troveranno infatti una sorpresa a “rovinare” i loro piani. Come riporta il tabloid britannico “The Sun”, la struttura fa parte di “Los Ranchos Estate” ed è formata da cinque ville dagli arredi di design costruite nel dicembre 2018. La posizione è invidiabile: la dimora si trova nei pressi di Punta Mita, una penisola esclusiva sulla costa occidentale del Messico e frequentata, per la sua innegabile bellezza, da celebrities

Che il lussuoso “retiro” sia ospitato in un angolo di paradiso terrestre, lo sostiene anche l’autrice del reality, Laura Gibson, che a “Oprah Mag” spiega: «Quando da Netflix mi è stato chiesto di trovare il posto più bello del mondo per girare la serie, scegliere questa penisola è stato quasi scontato». “Casa Tau”, nome dato alla casa vacanze progettata dal duo di architetti di fama mondiale Manolo Mestre & Juan Collignon, dispone di 12 stanze da letto, tra le quali si contano anche tre “King suite”. Nello staff, a disposizione h 24, c’è anche il maggiordomo. Non mancano, poi, una vista straordinaria sul Pacifico, l’accesso diretto alla spiaggia, una palestra, una spa e la Jacuzzi.

Ma il pezzo forte del soggiorno è l’infinity pool con affaccio sull’oceano, dove è possibile sorseggiare un drink a bordo vasca con vista. I peccati di gola sono invece a base di squisite tartine preparate dallo chef e di pizze appena sfornate. Ancora: per chi vuole mettere il naso fuori dalla villa, è possibile trascorrere il tempo in diversi “beach club”, oppure su un campo da golf o da tennis. Prima di cadere in tentazione e prenotare, c’è solo un’ultima cosa da sapere: oltre agli oltre 15mila euro per l’affitto, bisogna sborsarne altri 14mila da lasciare come deposito e ulteriori 100 per avere diritto a drink, pasti e snack.



Ultimo aggiornamento: 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA