«Giacomo Leopardi vita e amori del Poeta»: girate a Napoli alcune scene della nuova fiction Rai

Sono terminate in questi giorni le riprese della miniserie evento Rai «Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta» di Sergio Rubini, prodotta da Rai Fiction con IBC Movie di Beppe Caschetto e Rai Com. Alcune scene della fiction sono state girate a Napoli, oltre che a Recanati terra natia del poeta, ma anche in Puglia, a Mantova, Roma Torino e Bologna. La fiction, che andrà in onda su Rai1, racconterà la vicenda umana e storica del grande poeta Giacomo Leopardi, non solo letterato ma anche filosofo, pensatore politico, uno dei massimi esponenti della cultura italiana di tutti i tempi. Una serie che delinea un profilo complesso del poeta e mette in risalto come attraverso i suoi versi, sia riuscito a mettere in evidenza le passioni amorose, ma anche quelle poitiche.

Una miniserie evento in 2 puntate da 100 minuti, nella quale si avvicendano passione, amore, storia e politica attraversando la tumultuosa Italia di inizio ‘800. Protagonista, nei panni di Giacomo Leopardi, Leonardo Maltese, già apprezzato in «Rapito» di Marco Bellocchio e ne «Il Signore delle Formiche» di Gianni Amelio, per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2023. Con lui Alessio Boni, nel ruolo del padre, il Conte Monaldo Leopardi, Valentina Cervi nei panni della madre Adelaide Antici, Cristiano Caccamo nelle vesti dell’amico di una vita Antonio Ranieri, Alessandro Preziosi nel ruolo di Don Carmine, attraverso cui scorre il racconto dell’intera storia, Fausto Russo Alesi nella parte del mentore Pietro Giordani e Giusy Buscemi ad interpretare l’amata Fanny Targioni Tozzetti

“Raccontare Giacomo Leopardi è una di quelle imprese che entusiasmano e ci richiamano all’essenza stessa della nostra missione di servizio pubblico», afferma Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction.





«Approfondendo la biografia di Giacomo Leopardi, oltre all’immagine canonica di un uomo immerso in una malinconica solitudine a tinte gotiche, sclerotizzata da una perenne sofferenza fisica, se ne può scorgere un’altra, sottotraccia, completamente diversa, caratterizzata da una vitalità dirompente »– commenta Sergio Rubini, che con questa produzione firma la sua prima regia televisiva.