Un Posto al Sole, le anticipazioni del 21 settembre: tra Giulia e Luca è finita, Viola indaga su Damiano, che è in pericolo

Torna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la più longeva soap opera prodotta interamente in Italia, in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, la serie tv racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, nel quartiere di Posillipo.

Myrta Merlino «sarà sostituita a Pomeriggio 5, c'è il nome», ma Mediaset smentisce l'ultima indiscrezione. Cosa sta succedendo?

La soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3, ore 21.50 Cosa succederà nella puntata di oggi 21 settembre? Vediamolo insieme nelle anticipazioni.

Un Posto al Sole, anticipazioni del 21 settembre

Luca decide di non rivelare a Giulia le proprie condizioni di salute, ora che la sua amica è già in ansia per la sua Bricca.

Il De Santis sceglie quindi di farsi da parte e di lasciare Giulia ad affrontare una nuova e dura realtà. Lei soffre enormemente e lui sarà costretto ad inventare una serie di scuse per non far capire alla sua amica cosa gli sta davvero succedendo.

Grande Fratello, primo triangolo amoroso? Hiedi contesa tra Claudio e Massimiliano. Beatrice pronta a lasciare il gioco. Le anticipazioni

Nel frattempo Viola continua ad indagare su Damiano, dopo averlo visto scambiarsi del denaro con Eduardo. La Bruni si è convinta che il suo amico si sia messo nei guai e comincia a trattarlo con freddezza. Crede infatti che abbia deciso di schierarsi dalla parte di Sabbiese, ma è fuori strada: nonostante quello che crede Viola, Damiano non si è mai realmente schierato con Eduardo.

Cosa vedere stasera in tv? Film, serie e programmi in onda giovedì 21 settembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Il Renda ha deciso, in accordo con Eugenio, di lasciar credere al Sabbiese di essere dalla sua parte e di aver voltato le spalle alla giustizia. Una scelta pericolosa: se infatti il boss scoprisse che il suo vecchio amico sta facendo il doppio gioco potrebbe finire molto male.