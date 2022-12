Uomini e donne, imbarazzo per la gaffe di Tina Cipollari: ecco cosa ha detto

Ancora gaffe per Tina Cipollari. L'opionista più nota della tv, ha espresso il suo pensiero, generando l’ira di molti telespettatori. Tutto è cominciato quando, nel salotto di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri accoglie una donna che vuole conoscerlo, Antonella. Sebbene sia in bilico la sua conoscenza con l'altra corteggiatrice Gloria Nicoletti, il cavaliere tarantino decide comunque di scoprire chi è la persona che ha chiamato il programma per lui. Antonella entra in studio e si siede di fronte a Riccardo. E qui, la battuta di Tina arriva come un fulmine a ciel sereno: «Ma è un uomo o una donna?».

Cipollari si è domandata ad alta voce quale fosse la vera natura di Antonella, dopo aver ascoltato la sua voce: «Per il momento una donna» risponde Antonella, spiazzando Maria De Filippi. Infatti, la padrona di casa si complimenta subito con la donna: «Brava, proprio una bella risposta!». Tina comprende di aver commesso un errore facendo questa domanda e dice subito: «Il mio microfono quando deve essere acceso è spento, quando deve essere spento è acceso!».

La battuta infelice

Per fortuna, Antonella non sembra essere particolarmente disturbata dall’ironia della Cipollari, sebbene sorrida imbarazzata. La donna continua con la sua presentazione, rivelando di essere di Milano e di avere origini campane. Guarnieri decide comunque di non far restare Antonella, che dunque lascia lo studio e va via. E qui si riprende a parlare della conoscenza di Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti.

La frequentazione

Tra i due, la conoscenza non sta andando avanti nel migliore dei modi. Lui le ha fatto una sorpresa sotto casa accompagnato dal nipote, ma ha poi ribadito che non prova nulla verso Gloria, non c’è un sentimento. La maggior parte dei presenti in studio consigliano alla dama di chiudere questa storia, in quanto lui non appare chiaro nelle sue intenzioni. Riccardo dichiara più volte di voler essere una persona libera e di voler a fianco una donna che glielo permetta. Maria De Filippi, a questo punto, gli chiede apertamente se vuole davvero una storia con Gloria oppure no. Ma Guarnieri continua a girarci intorno, ribadendo che non prova ancora un sentimento. Tina Cipollari cerca di far riflettere la dama, facendole notare che questo non lo dovrebbe bastare. «Senti, però, una persona che viene sotto casa col nipote un sentimento ce l’ha. Perché fai così qua dentro?», chiede ancora Gloria. La dama a un certo punto non riesce neanche a trattenere le lacrime. «Lei si fa influenzare dalle parole che dici tu, hai capito? Ignorante! Eh certo, sei onesto!» attacca Tina.