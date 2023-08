Arisa nuda, la frecciata dell'ex Andrea Di Carlo: «Se potessi parlare...»

Frecciate su frecciate. Arisa è incontenibile ormai da quando si è messa a nudo sui social, cercando marito. Polemiche e frecciate piovono di giorno in giorno. Per diverso tempo, l’ex professoressa di Amici di Maria De Filippi ha avuto al suo fianco il manager Andrea Di Carlo, con cui avrebbe dovuto convolare a nozze. La loro relazione è giunta al capolinea nell’autunno del 2021. Ebbene il manager sembra essersi sentito tirato in causa con il messaggio lanciato da Arisa su Instagram. «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina» scrive Arisa. E la reazione del suo ex genera stupore...

Cosa ha detto

Le parole della cantante sembrano aver colpito l’ex fidanzato Andrea Di Carlo, tanto che nelle ultime ore, ha condiviso una replica, contoni forti.

Condividendo il particolare botta e risposta tra Arisa e Madame, il manager ha lanciato una frecciata ben chiara: «Lei lo cerca alfa, ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile?» scrive insinunado un altro tipo di sessualità in Arisa. E conclude con una battuta velata: «Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci».

Sembra proprio che il manager abbia visto nella didascalia provocatoria di Arisa un riferimento alla loro storia e abbia voluto replicare con rabbia. Cosa avrà voluto dire l'ex di Arisa? E soprattutto come commenterà Arisa? Per il momento tutto tace, ma i fan conoscono la cantante lucana e sperano in una replica al veleno.