Arisa zittisce Madame dopo il commento alle sue foto nuda, la cantante replica: «Vestiti elegante che ti offro una cena chic»

L'ultimo post su Instagram di Arisa ha mandato in tilt i social. La cantante di "Sicerità" si è mostrata nuda, con lato A e lato B in bella mostra e ha lanciato (anche nel testo) una bella provocazione: «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio». Il post prosegue e le foto anche. Arisa cerca marito e per farlo si mostra come mamma l'ha fatta e in cambio cosa "offre"? «“Verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO».

Arisa nuda su Instagram, l'appello ai fan: «Valuto proposte di matrimonio da uomini a cui piacciono le donne. No perditempo e nessuna bugia»

Arisa zittisce Madame dopo il «Ti amo» alle sue foto nuda

Tra critiche e candidature di potenziali mariti non sono mancati like e messaggi di apprezzamento. Tra questi spicca quello di Madame. «Ti amo» le ha scritto la cantante. Un messaggio d'affetto, che però non ha la reazione desiderata in Arisa. «Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare». Un commento diretto senza fronzoli, nè veli (neanche questo) che ha scatenato l'ironia del web. In poche ore le parole di Arisa hanno conquistato oltre 17mila like e migliaia di commenti, tutti a favore dell'artista salentina. «Arisa sei una grande», e ancora «se le scrivi in privato non si spreca a rispondere, lei essendo VIP interagisce solo un pubblico».

Insomma Madame non ne esce proprio pulita da quello che sul web sperano si trasformi in un animato dissing, ma non è così. infatti l'artista de “Il male nel bene” ha deciso di replicare spegnendo le fiamme (almeno ci ha provato).

«Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante! Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti»