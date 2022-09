Ilary Blasi al ristorante dell'amico, una strana battuta: «Ma che è successo dopo l'altra volta?»

«Si mangia benissimo». Così, la tanto chiacchierata Ilary Blasi fa pubblicità ad un ristorante di Roma di cui è cliente fissa. Ma fin qui è tutto chiaro, il dubbio sorge quando, nelle stories precedenti, Ilary entra nel locale e scherza col proprietario, che evidentemente conosce da tempo, dicendo: «Sono tornata per farmi perdonare» dice l'ex di Totti al titolare che risponde, ridendo: «Può gentilmente uscire dal mio ristorante? grazie». Ma l'arcano prosegue con Ilary che dice: «Ale ma che è successo dopo l'ultima volta? Io ti volevo fare un po' di pubblicità e invece...». «E invece mi hai fatto na pubblicità di merda, com'è il ristorante..».

«Ma non è vero, si mangia da Dio, qui alla Spaghetteria L'Archetto» ribatte Ilary inquadrando il locale. Cosa avrà voluto dire? E soprattutto,dalla story finale si evince altro. Un bacio amichevole sulla guancia fra Ilary e il proprietario: «Me perdoni? Te posso scroccà na cena?» dice la conduttrice ridendo. Non è chiaro a cosa stesse alludendo e, soprattutto, cosa intendesse per "farsi perdonare". Ma la cosa palese è che Ilary è sembrata spensierata e serena, come è apparsa nei giorni scorsi per le vie di Roma.

Sembra che Ilary frequenti spesso questo ristorante, come si denota dalla confidenza che ha dato al proprietario e, anche dalla pagina Instagram del locale dove c'è un post dedicato alla showgirl. Una torta a due piani, con tutti i componenti della famiglia Totti-Blasi in zucchero: un regalo per i 40 anni di Ilary, fatti in un momento di tranquillità, prima che esplodesse la bomba sulla relazione fra lei e l'ex capitano della Roma.