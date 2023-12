Veronica Peparini il racconto della gravidanza gemellare a Verissimo: «Ora le bambine stanno bene». Andreas Muller: «Io ero molto preoccupato»

«Tutto sta migliorando, sto bene siamo molto piu rilassati». Veronica Peparini torna a Verissimo per raccontare come procede la sua gravidanza gemellare. Dopo l'annuncio dato nel salotto di Silvia Toffanin infatti per la coreografa e Andreas Muller arriva la preoccupazione: una delle due bimbe che Veronica porta in grembo è a rischio.

Veronica Peparini, la relazione con Andreas Muller e la gravidanza gemellare: chi è la ballerina ospite a Verissimo

Veronica Peparini a Verissimo, la gravidanza

«Sto entrando nel sesto mese. Queste gravidanze gemellari hanno problematiche di malattia sindrome da trasfusione feto fetale, praticamente le gemelle stanno nella stessa placenta in due sacche divise quindi è possibile che una delle due gemelle doni il sangue all'altra: non si sa da cosa è scaturita questa malattia ma possono interventire quindi sono gravidanze che vanno monitorate».

La coreografa è piu' serena, il compagno un po' meno.

Veronica Peparini e Andreas Muller mostrano l'ecografia delle gemelle: «Lei è la donatrice, lei la ricevente»

La preoccupazione di Andreas Muller

«Siamo andati alla visita di controllo dopo essere venuti da te e abbiamo visto le dottoresse che si sono spaventate e noi di conseguenza non capivamo cosa accadesse. Poi ci hanno spiegato. Nessuno si apsettava visto che andava tutto bene che potesse accadere». Da quel momento Veronica è stata messa a riposo. «Per lei non è stato facile stare ferma, ma lo ha fatto, io ero molto preoccupato», spiega Andreas.

«Ora le bambine stanno bene sono tornate quasi uguali. Questa malattia si crea dalla 16esima alla 24esima settimana, ma non è detto che alla 24esima sei fuori. Bisogna avere attenzioni. Ma visto che la cosa sta andando meglio piu' andiamo avanti e piu' stiamo tranquilli. Io mi sono sempre sentita che la cosa sarebbe andata bene»