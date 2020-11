X Factor 2020, Santi eliminato. Emma Marrone in lacrime: «Ti porto in tour con me. Io non ti lascio». La puntata di ieri sera, che ha visto sul palco nella Sky Wifi Arena ancora Daniela Collu dopo la notizia della positività del “capitano” Alessandro Cattelan, ha seguito il “classico” meccanismo delle due manche i cui ultimi classificati, entrambi di Emma, si sono sfidati al ballottaggio a due finale.

APPROFONDIMENTI TV X Factor 2020 : la fotogallery della terza puntata L'ANNUNCIO SOCIAL X Factor 2020, diretta terza puntata: Alessandro Cattelan ancora... PROMESSA MANTENUTA X Factor 2020, Fedez lancia il Fondo Scena Unita e annuncia:...

Leggi anche > X Factor 2020, Fedez annuncia: «Raccolti 2 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo»

La gara di X Factor 2020 è arrivata quasi a metà percorso e il terzo Live Show di ieri sera ha dato la possibilità ai concorrenti di farsi conoscere ancora, per una competizione che si fa sempre più serrata settimana dopo settimana. Al termine della puntata, Santi ha dovuto abbandonare la gara dopo il ballottaggio (© Bianca Burgo) spietato all’interno della squadra di Emma contro il collega Blue Phelix.

Nella prima manche della terza puntata si sono esibili: Cmqmartina con il suo pezzo originale “Sparami”, Blind che ha presentato la sua “Cicatrici”, Vergo con “La Cura” di Franco Battiato, i Little Pieces of Marmelade con il loro brano “LPOM”, Santi con la sua nuova canzone “Morrison”; nella seconda manche, hanno poi cantato Blue Phelix con la sua creazione “Mi Ami”, MYDRAMA col pezzo scritto da lei “Vieni con me”, N.A.I.P. con la sua nuova “Oh Oh Oh”, Casadilego con il suo pezzo “Lontanissimo”, i Melancholia con “Grounds” degli Idles.

I due artisti meno votati sono risultati rispettivamente Santi e Blue Phelix, entrambi componenti della squadra degli Under Uomini guidati da Emma: il ballottaggio che ne è derivato ha sancito l’eliminazione dalla gara per Santi, votato da tre giudici su 4 – compresa la sua Emma, chiamata a una decisione evidentemente difficile ma che lei ha espresso «a cuor leggero», giudicando Blue Phelix più pronto per proseguire il suo percorso nello show. Emma quasi in lacrime ha però voluto incoraggiare Santi: «Scegliti uìla data che vuoi e vieni con me nel mio prossimo tour. Io sono qui non ti lascio».

Il terzo capitolo dei Live dello show di Sky prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, è cresciuto ancora, registrando 902mila spettatori con una share del 3,65% (+2% rispetto alla scorsa settimana e +19% rispetto alla terza puntata Live della scorsa edizione), toccando picchi di 1.004.113 spettatori (alle 22:07). E ancora, numeri sempre altissimi sui social, che segnano un nuovo record: con ben 745.000 interazioni totalic

A impreziosire la puntata di ieri, due ospiti d’eccezione: l’attesissimo ritorno in famiglia di Fedez, che ha presentato il singolo “Bella Storia” prima di raccontare di Scena Unita, l’iniziativa promossa da un collettivo di artisti e lavoratori dello spettacolo che insieme a Cesvi e con il contributo di enti privati hanno raccolto un’importante cifra destinata al sostegno di un settore - quello della musica e dello spettacolo - pesantemente colpito negli ultimi mesi, un fondo destinato a supportare in modo diretto e concreto quei lavoratori senza i quali la loro arte non può prendere forma; e Purple Disco Machine & Sophie And The Giants, che hanno aperto in maniera spettacolare il Live di ieri con la loro hit doppio platino “Hypnotized”, brano che è ai primi posti delle classifiche italiane e che è anche colonna sonora della campagna di comunicazione Sky Wifi in Italia: una performance straordinaria che ha permesso loro di esibirsi sul palco di X Factor 2020 pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena, arricchita inoltre da una coreografia innovativa grazie alla tecnologia di Sky Wifi.

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA