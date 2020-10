Sorteggiati i numeri di partenza della 71esima edizione del Gran premio Lotteria in programma ad Agnano domenica prossima. L'estrazione, monitorata dal dirigente del Mipaaf Pio Carotenuto, effettuata presso D'Angelo Santa Caterina, nel corso della presentazione ufficiale, ha penalizzato solo il cavallo più atteso, il francese Face Time Bourbon, per il quale è stato pescato il numero 8 della seconda batteria. Per gli altri grandi protagonisti (Vernissage Grif, Zacon Giò, Cokstile, Vivid Wise As e Vitruvio) Margherita D'Angelo ha estratto numeri alquanto favorevoli. «Sarà comunque un Lotteria irripetibile - ha sottolineato il presidente di Ippodromi Partenopei Pierluigi D'Angelo - per la presenza di tutti i sei più forti trottatori europei, cinque dei quali appartenenti a proprietari campani».

Solo Vitruvio tra i big porterà i colori del palermitano Gaetano Micchichè (ex presidente della Lega) e di suo fratello Guglielmo. Face Time Bourbon, vincitore dell'Amerique, arriverà sabato in areo insieme con Frisbee D'Am, Billie de Montfort, e Violetto Jet) grazie alla sponsorizzazione di Michele Giugliano, patron di Villa D'Angelo e Mimì alla Ferrovia. Un super Lotteria che dal vivo sarà visibile (rispettando i protocolli Covid) solo a mille spettatori paganti. Gli altri dovranno accontentarsi delle dirette tv su Sky 220 e Raisport. «La finale sarà alle 16,45 – ha spietato Luca D'Angelo, amministratore di Agnano – per due moviti: per permettere la diretta su Rai Sport e perchè a quell'ora c'è ancora luce, considerando che domenica entra il vigore l'ora legale». Ciro Borriello, assessore alla Sport, ha elogiato il coraggio dei fratelli D'Angelo che non hanno esitato in questo particolare momento ad organizzare la manifestazione: «Un bel segnale per la città».

Carmine Spampanato, a nome del professor Andrea Ballabio, ha ringraziato, i dirigenti di Agnano per la sensibilità verso Telethon a cui andrà parte dell'incasso e i proprietari di Zacon Giò (Giovanni e Giuseppe Franco) che pure devolvono all'ente di ricerca parte delle somme vinte dal loro campione.

