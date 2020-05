Zero contatti, zero contagi. E’ la nuova formula del rugby rivisitato e corretto. Non certo snaturato. Ancora presto ipotizzare placcaggi e abbozzare contrasti. Direttive stringenti soprattutto per uno sport di squadra. L’Amatori Napoli passa al contrattacco e in qualche modo il club del presidente Diego D’Orazio prova a ripartire. Torna gradualmente a ripopolarsi il campo di Bagnoli, nell’ex area Nato.



«E' stata una bellissima giornata, di grande partecipazione alle attività. I bambini si sono divertiti nel pieno rispetto delle regole per il distanziamento sociale. Si sentiva nell'aria tanto entusiasmo e voglia di ricominciare, nonostante le numerose e difficili limitazioni imposte dai protocolli», racconta il patron D’Orazio.



Clima disteso. «Soddisfatte le famiglie e noi siamo onorati della fiducia che i genitori hanno riposto nella nostra società. Un ringraziamento particolare va ai dirigenti e ai tecnici bravissimi nell'accoglienza dei ragazzi al campo e nel far rispettare le regole prescritte dai protocolli sanitari», prosegue D’Orazio.



Dalla prossima settimana comincerà la Fase 2 anche per i giocatori della serie A. Campionato sospeso ma la voglia di tornare sul rettangolo verde per capitan Alessandro Quarto e compagni è davvero elevata. «Al momento il nostro focus è rivolto principalmente ai bambini, che hanno disperato bisogno di praticare attività all'aria aperta con i loro coetanei in assoluta sicurezza», sottolinea D’Orazio, nella duplice veste di padre e presidente.



Primo approccio decisamente positivo. «Siamo tornati. Distanti ma vicini, vicini e distanti. E sempre sorridenti. Ogni bambino ha il suo pallone», conclude Gabriele Gargano, direttore sportivo dell’Amatori Napoli.



Si percepisce passione e divertimento con la palla ovale. Lockdown ormai lontano ricordo. Poi verrà il momento del terzo tempo.

