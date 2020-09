Sarà il campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri la stella dell'edizione 2020 della Capri-Napoli, la maratona di gran fondo in programma domenica 6 settembre nel Golfo, per l'organizzazione di Luciano Cotena. La notrizia è stata data dal manager napoletano durante la presentazione dell'evento. Greg, che festeggerà 26 anni sabato 5 e parteciperà a una staffetta di allenamento (l'intera gara di 36 km è su una distanza troppo lunga per lui), nuota anche nelle acque libere dal 2018 e punta a gareggiare nel fondo ai Giochi di Tokyo nel 2021. Ultimo aggiornamento: 12:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA