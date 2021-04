Capri pronta ad accogliere i Maxi yacht. Le anticipazioni sulle riaperture annunciate dal Governo sono state accolte calorosamente. «La regata andrà avanti, lo abbiamo confermato nel nostro comunicato stampa di marzo e posso confermarlo anche adesso» ha commentato Roberto Mottola di Amato, Presidente del Circolo Remo e Vela Italia, smentendo ogni infondata affermazione contraria circolata nelle scorse settimane e accentuata dal rinvio delle regate di Portofino, con date ormai sovrapposte al Maxi Trofeo di Capri.

«Gli armatori ci hanno detto che vogliono sia gareggiare a Capri, sia partecipare alla nostra regata dei Tre Golfi, e siamo felicissimi di poterli ospitare. Soprattutto ora che abbiamo un quadro più chiaro e rassicurante sull’allentamento delle restrizioni nel mese di maggio». ha continuato il presidente Mottola.

Il programma pubblicato nel Bando di Regata sul sito della manifestazione sei mesi fa resta invariato. Il sito fornisce inoltre tutti i dettagli del protocollo anti-Covid, che viene costantemente aggiornato.

Si svolgeranno due cerimonie di premiazione: venerdì 14 maggio verranno proclamati i vincitori della regata a Capri, mentre solo lunedì 17, a conclusione della regata d’altura Tre Golfi, il vincitore della classifica combinata verrà premiato con il prestigioso Trofeo Rolex.

«Quest’anno l’isola accoglierà gli equipaggi con un’ospitalità ancora più calorosa che mai. Il tono può essere leggermente diverso, consapevoli della bellezza e del fascino dell’isola di Capri riapriremo quest’anno con grande cura, ma allo stesso tempo con immensa spinta ed energia - alimentati dalla voglia di superare con sicurezza questo periodo impegnativo e con ottimismo». ha confermato Achille D’Avanzo, Presidente dello Yacht Club Capri.

Per ottimizzare la comunicazione e limitare i contatti tra gli organizzatori e gli skipper, la RCSW sarà una regata senza carta. Tutte le registrazioni e le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite il sito web dell’evento dove i partecipanti potranno utilizzare una live-chat per contattare gli organizzatori. Una volta completata la registrazione e forniti tutti i documenti richiesti, ogni partecipante e lo staff riceveranno una “carta d’imbarco” indispensabile per accedere al villaggio di regata