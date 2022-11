Città Metropolitana di Napoli e Coni Campania, al via la sinergia istituzionale

Lo sport al centro. Collaborazione istituzionale e unità d’intenti. Momento di confronto e programmazione nel corso del proficuo incontro tra Sergio Colella, consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega in materia di sport, giovani ed eventi, statuto e regolamenti, e Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. Si traccia la rotta verso nuovi traguardi e imminenti impegni in agenda.

Si avvicina infatti il prestigioso appuntamento che vede Monte di Procida Comune europeo dello sport 2023 e poi il ritorno del Giro d’Italia (11 maggio), dopo il clamoroso successo del 2022, teso ad irradiare la Grande Bellezza dei Campi Flegrei nel mondo e non solo. «C’è tanto da fare per rilanciare le attività sportive nel nostro territorio, con uno sguardo attento all’impiantistica», dichiara convinto il consigliere Colella. «La sinergia che si è instaurata con il Coni Campania consentirà di procedere in maniera spedita e permetterà ai tanti ragazzi di crescere in maniera sana, praticando senza difficoltà e barriere le discipline più confacenti al percorso evolutivo di ciascuno».

Si costruiscono le premesse per un’area metropolitana più funzionale alle esigenze delle giovani generazioni, che trovano nello sport un approdo sicuro. «Riparte e si rinsalda la cooperazione istituzionale con quella che era una volta la Provincia di Napoli, oggi Città Metropolitana», afferma il presidente Roncelli. «Sono ben felice di aver attivato un canale di dialogo e di intesa con Sergio Colella, non solo consigliere delegato allo sport e ai giovani, ma sportivo di lungo corso, pallanuotista della Canottieri Napoli, tecnico e dirigente nel recente passato».

A suggellare il nuovo corso in favore dello sport la consegna del gagliardetto con i cinque cerchi da parte del presidente Coni Campania, Roncelli, al consigliere metropolitano Colella. E mercoledì 23 novembre (ore 11), in previsione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si terrà in sala Cirillo il convegno dal titolo «Donne e Sport: Respect», per lanciare un messaggio di civiltà, a sostegno della parità di genere.