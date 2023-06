Napoli femminile, si studia un impianto adeguato per le azzurre

A tinte azzurre. Come la stagione appena conclusa, così appare la Sala Giunta, gremita e di un solo colore. Le istituzioni hanno ufficialmente riconosciuto l’impegno profuso dal Napoli femminile, artefice di un cammino strepitoso e leader del campionato di B, terminato nel migliore dei modi con la promozione in serie A. Da qui la premiazione a Palazzo San Giacomo di una realtà calcistica entrata di diritto nel mondo professionistico e nel cuore della città.

«Sono felice e orgogliosa», esordisce Emanuela Ferrante, accogliendo al Comune la compagine partenopea. «E’ stato un anno bello e magico», afferma l’assessore allo sport e alle pari opportunità. «Stiamo ragionando in quale impianto cittadino far giocare il Napoli femminile», assicura l’esponente pentastellato della Giunta Manfredi. «Lo sport a Napoli è una chiave di volta per una rivoluzione sociale e una soluzione ai problemi dei ragazzi come la dispersione scolastica», prosegue Ferrante. «Lo sport è una vera politica sociale e tra breve entrerà in Costituzione all'articolo 33. Il Napoli femminile va sostenuto e il Comune farà la sua parte».

Gennaro Esposito crede nel «valore formativo e preventivo dello sport» e sottolinea «il risultato di squadra». Nel corso della conferenza il presidente della commissione sport del Comune ribadisce l’impegno dell’Amministrazione Manfredi in tema di attività sportive e impiantistica funzionale e fruibile per la comunità. «La felicità è contagiosa.

Si vince tutti insieme. Giochiamo dietro le quinte».

«Nei giorni in cui celebriamo la vittoria dello scudetto della Ssc Napoli, accogliamo con grande piacere e onore le campionesse del Napoli femminile, che sono state protagoniste di uno straordinario percorso culminato con la promozione in serie A. Capitan Paola Di Marino e compagne ritroveranno, nella prossima stagione, il palcoscenico che meritano. Le partenopee hanno dato lustro alla città e rappresentano un vanto e un vero orgoglio per tutti i napoletani». Così Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani, Eventi della Città Metropolitana di Napoli. «È un momento positivo per la città dal punto di vista calcistico, turistico e culturale. Quella delle ragazze è stata una cavalcata trionfale, una annata da incorniciare», argomenta Colella. «Ora bisogna intensificare gli sforzi per il prossimo campionato professionistico, sostenere e accompagnare il club e, perché no, auspicare che possano giocare in un impianto cittadino e non più a Cercola, struttura che già ospita la Primavera del Napoli, il Napoli Futsal, e sul quale insistono realtà come l'atletica, il tennis e la ginnastica. È questa un'altra sfida da vincere che l'Amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi intende portare a compimento».

Carminia Botta esterna la sua gioia. «E’ stata una grande emozione. Da napoletana sono felicissima. Spero il prossimo anno sia una stagione speciale». Sono intervenuti l’allenatore Biagio Seno, il suo vice Pasquale Illiano, lo staff societario, il team manager Manuela De Luca e il socio Paolo Fontanarosa.

«In 10 anni abbiamo sempre cambiato struttura, una volta sfrattati dal Collana», tiene a ricordare il presidente onorario Lello Carlino. «Quello femminile è un mondo in crescita e un movimento in espansione. Servono spazi adeguati».

Futuro azzurro. «Implementeremo il budget, aumenteremo gli sponsor, difenderemo la massima serie». E’ il programma a medio e lungo termine del presidente Alessandro Maiello. «Il risultato di oggi è figlio di una programmazione. Le nostre giovanili sono frammentate tra Volla, Cercola e Pozzuoli: è questa una dispersione da colmare».

E arrivano i complimenti di Carmine Zigarelli. «In Campania ci sono più tesserate della Lombardia, merito anche del vice presidente regionale Giuliana Tambaro». Nulla accade per caso. «Bisogna programmare per arrivare lontano, partendo dalla base. Dobbiamo lavorare insieme per una casa del Napoli femminile», auspica convinto il presidente della Figc Campania.