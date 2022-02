«Non vediamo l’ora di giocare». Così Walter Fasano alla vigilia di Cus Palermo-Aktis Acquachiara. Sabato 13 novembre 2021 s’imposero i siciliani 13-9 a Santa Maria Capua Vetere. Capitan Ciro Alvino e compagni cannoneggiati dalla cinquina di Matteo Raineri e dalle doppiette di Gabriele Galioto, Erik Karoly Szabo, e Amel Turkovic. Tornano in vasca i biancazzurri a distanza di oltre un mese dall’ultimo incontro ufficiale (ko contro il Latina 12-9 sabato 8 gennaio). Difficile procede in tal modo nel girone Sud. «Anche se non è garantita la regolarità di questo campionato, ci auguriamo che sia garantita almeno la continuità», rivendica il tecnico salernitano.

Serie A2. Giacciono sul fondo della classifica gli acquachiarini, appaiati a tre punti con il Civitavecchia. Isolani avanti di quattro lunghezze. «Torniamo ad esibirci ancora una volta fuori casa, in un campo difficile», avverte Fasano. Fin qui la giovane Acquachiara ha disputato quattro delle sei gare in trasferta. «Il Cus Palermo è una squadra attrezzata con acquisti importanti per un campionato tranquillo».

Partenopei. «I ragazzi si sono allenati bene anche se ci manca il ritmo partita», conclude Fasano. Salvo imprevisti dell’ultimo minuto e cambi di programma mercoledì 23 febbraio (ore 16) alla Scandone derby con la Canottieri Napoli, recupero della sesta giornata.