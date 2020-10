«Nessuna decisione avventata sullo sport: l'eventualità paventata di chiusura di tutte i campionati e le attività organizzate dall'associazionismo sportivo va in contrasto con i protocolli approvati dal Cts d'intesa col Ministero». Giovanni Malagò, interviene con durezza sull'ipotesi che il nuovo Dpcm di misure anti-covid preveda chiusure per palestre e piscine. «Ho il dovere di sottolinearlo ancora una volta: bisogna essere cauti a prendere provvedimenti che non risolvono i problemi del contagio ma aggravano quelli di un settore come lo sport già pesantemente penalizzato dalla pandemia», ha sottolineato Malagò.

