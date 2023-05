Coppa del Presidente Pony a Roma: la Campania si classifica al quinto posto

A novanta anni dalla prima edizione, riflettori sull’evento sportivo più atteso e celebrato dell’anno nel mondo dell'equitazione. Grande affluenza di pubblico al galoppatoio di Villa Borghese per assistere alla prima edizione della “Coppa del Presidente Pony” che si svolge in contemporanea al famoso concorso del 90 CSIO di Roma. Gara a squadre rappresentative delle regioni riservate a giovani cavalieri che hanno potuto provare l’emozione di gareggiare su un campo storico e vivere tre giorni magici, potendo guardare e imitare i migliori cavalieri provenienti da tutto il mondo.

Il gradino più alto è stato conquistato dalla Lombardia che ha concluso con 4 percorsi netti seguita dal Veneto e dal Lazio. In quinta posizione, dopo il Piemonte, si è classificata la Campania (su 20 squadre) rappresentata da Aloisia Rampolla, Giulia Rollo, Lavinia Cuomo, Ilaria Trosa e Clara Murarelli.

Ottima la classifica individuale che vede dominare la cat.

Cp 115 dalla campana Giulia Rollo, nella cat. Bp 110 Ilaria Trosa conquista un ottavo posto e nella cat. Bp 100 Lavinia Cuomo ottiene un quarto posto e Claudia Mutarelli un ottavo posto.

Soddisfatto anche il presidente del Comitato regionale Vincenzo Montrone che ha raccolto i complimenti di tecnici di varie regioni che hanno notato la crescita tecnica dei giovani atleti campani che nella prima giornata di gare avevano chiuso la manche nelle primissime posizioni e solo per qualche errore di inesperienza non hanno conquistato il podio. Montrone, al termine della competizione, ha voluto ringraziare il tecnico Maurizio Talarico, capo équipe, e gli istruttori Anna Giugno, Michele De Angelis, Francesco Salzano, Giovanni Petrone ed Eraldo Capuano per l’ottimo lavoro e per la crescita tecnica dei giovanissimi atleti.