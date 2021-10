Tradizione di famiglia. Rispetta il pronostico della vigilia e cala il tris. Fabrizio Cuomo (Esercito) si aggiudica la prima prova regionale Assoluti di spada maschile a Casagiove. Non una novità per il figlio d’arte, che si è imposto in finale 15-10 su Dario Loffredo (Club Scherma San Nicola). «Affrontare la prima gara come membro di un gruppo sportivo non è così semplice. Si sente la responsabilità e si ha subito un po' di timore, anche se si tratta di una regionale», spiega il caporale classe 2003.

Continuità. «Questo è il terzo anno di seguito in cui vinco la prova di qualificazione assoluta in Campania, ed è il terzo anno in cui, da inizio a fine gara, ho un gran timore di non riuscire a passare al turno successivo», ammette. In pedana si è fatto valere come sempre. «Una vittoria che qualcuno definirebbe «semplice», ma che in realtà non è mai scontata. Non mi è capitato di affrontare un match con tranquillità, ho messo tutto me stesso ad ogni assalto, ad ogni stoccata». Chiudono terzi ex aequo Vittorio Amendola (Club Schermistico Partenopeo) e Giovanni Lombardo (Milleculure), sconfitto in semifinale 15-8 da Cuomo.

Nuovo percorso. «Sono molto fiero del lavoro che c'è stato dietro questa gara. Il mio recente ingresso nel Gruppo Sportivo dell'Esercito mi ha incentivato molto a dare il massimo nello sport che ho sempre amato e per il quale mi sono sempre dedicato», osserva entusiasta Cuomo junior, sorretto dai suoi cari. «La parte più bella sta nel vedere la mia famiglia, che ad ogni risultato che riesco a portare a casa, anche se minimo, è sempre soddisfatta e per me è la cosa più importante. Riescono a starmi vicino quando vinco e ancora di più quando perdo». Sul gradino più alto con nuovi colori da mostrare con fierezza. «È stato fantastico salire sul podio alla mia prima gara, vestendo la maglia dell'Esercito, che è sicuramente parte di questo e speriamo di tanti altri piccoli risultati, insieme al mio Club Partenopeo, sempre pronto a sostenermi in pedana».

E poi uno sparring partner d’eccezione. «Quest'anno ci saranno molte novità che influenzeranno la mia preparazione: oltre il sostegno da parte dell'Esercito, mio padre Sandro, non essendo più il commissario tecnico della Nazionale italiana di spada, sarà molto presente nella mia vita schermistica e riuscirà finalmente a dedicarmi più tempo rispetto agli anni scorsi». Vera novità. «Ovviamente mi dispiace per papà Sandro, che ha «perso» questo ruolo, ma finalmente mi potrò allenare di più con lui e non dovrò più subire le solite critiche di «raccomandato». Spero quindi che tutte queste nuove cose belle, insieme alla voglia di allenarmi sempre di più, possano farmi migliorare e lavorare meglio, in quanto ho tutto quello che mi serve per farlo», dichiara fiducioso Fabrizio.

Conquistano la qualificazione i primi 32 della rassegna campana, che hanno staccato il pass per il campionato zonale Assoluti. Completano l’elenco dei primi 8 Adriano Parente (Club Schermistico Partenopeo), Davide Santoro (Club Scherma San Nicola), Carlo Gallo (Nedo Nadi Salerno) e Riccardo de Rossi (Club Schermistico Partenopeo). Sul versante femminile trionfa Fiorenza Vitelli, battendo 15-7 nel derby Roberta Gambardella (Club Schermistico Partenopeo). Concludono terze a pari merito Giulia Rosiello (Circolo Posillipo) e Arianna Agata (Club Scherma San Nicola).

«Si è conclusa la prima rassegna regionale della nuova stagione 2021-2022. Ancora una volta sono molto soddisfatto sia dell'organizzazione della gara che dei risultati. Emergono indicazioni positive dalla partecipazione degli atleti, che sono un grande segnale di ottimismo per il futuro», conclude Aldo Cuomo, presidente Fis Campania.