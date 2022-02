Festa grande al Circolo Nautico Torre del Greco per la la sesta tappa della cinquantesima edizione del Campionato Invernale di vela del golfo di Napoli. Il vento s’è fatto attendere fino alle 14, quando il Comitato di Regata ha finalmente dato il segnale di partenza. Ne è venuta fuori una regata costiera equilibrata e appassionante, che si è svolta tutta al largo tra Posillipo e Castel dell’Ovo, in cui non sono mancate le sorprese. Gaba dell’armatore Claudio Polimene, che difende i colori del club organizzatore, ha fatto suo il Trofeo Città Torre del Greco (prima imbarcazione classificata nella classe Sportboat); la Coppa “Antonio Di Giacomo” (classe Orc) è andata a Deneb dello Sport Velico Marina Militare; la Coppa “Nicola De Dilectis” (Grancrociera) a Vagamondo di Maria Raffaella Borriello (Lni Napoli); la Coppa “Mario Martinez” (Meteor) a Zizz’e Pacchiana di Sergio Giusti; il Trofeo Pio Monte dei Marinai (primo classificato Overall) a Gaba.

In classifica generale, Cosixty di Salvatore Casolaro (Cn Torre Annunziata) continua a comandare nella classe Orc, forte di soli primi e secondi posti conquistati finora. Percorso simile a quello di Gaba (Cn Torre del Greco) saldamento al primo posto tra gli Sportboat. Nei Grancrociera, infine, si preannuncia battaglia fino all’ultima regata: al momento guida Chiara, imbarcazione degli armatori Landi ed Esposito della Lni Napoli.

Dopo Torre del Greco, mancano soltanto tre appuntamenti alla conclusione dell’edizione 2021/22 del cinquantesimo Invernale di Napoli, che si svolgeranno in due weekend. Domenica 20 febbraio, la regata organizzata dalla Lega Navale di Napoli e di Pozzuoli, per assegnare il Trofeo Lega Navale Italiana e il Trofeo Serapide; sabato 5 marzo e domenica 6 marzo, la tappa organizzata da Sport Velico Marina Militare di Napoli e da Sezione Velica Accademia Aeronautica che mette in palio il Trofeo del Campionato e la Coppa de Pinedo.