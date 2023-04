Grand Prix Città di Napoli, parata di stelle alla Scandone

Weekend clorato. Con un occhio ai festeggiamenti del Napoli di Luciano Spalletti e con Fuorigrotta centro del mondo sportivo. Non solo calcio con il derby campano ma anche grande nuoto alla Scandone.

Il due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e il due volte campione del mondo di Budapest Nicolò Martinenghi; il bronzo mondiale 2022 Leonardo Deplano; il due volte bronzo europeo Matteo Restivo. E ancora, la plurimedagliata iridata e continentale Anna Egorova e il bronzo europeo 2022 Demien Joly. Ma anche più di 900 atleti provenienti da ogni parte d’Italia in rappresentanza di 63 società. È tutto pronto per la sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli-Trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse in programma domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, per un evento che si inserisce tra quelli programmati per sostenere la candidatura di Napoli a capitale europea dello sport 2026.

L’edizione 2023 della rassegna, organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena, con la direzione tecnica di Francesco Vespe, porta ancora una volta a Napoli il meglio del nuoto nazionale, impreziosito da alcune importanti presenze internazionali. Oltre a Martinenghi, Deplano e Restivo, tutti già qualificati ai prossimi Mondiali di Fukuoka (in Giappone dal 14 al 30 luglio), si segnalano anche Gabriele Detti, Lorenzo Galossi, Silvia Di Pietro, Lorenzo Zazzeri, Filippo Megli, Chiara Tarantino, il «figlio d’arte» Michele Lamberti, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi, Costanza Coconcelli, Giulia D’Innocenzio, Silvia Ciccarella, Alessandro Fusco, Anna Chiara Mascolo, Sonia La Quintana.

Tra i campani, invece, spiccano i nomi Viola Scotto di Carlo (Napoli Nuoto), recente vincitrice dei 50 farfalla agli assoluti primaverili di Riccione, Antonella Crispino (argento nei 100 stile libero agli Italiani), le sorelle Noemi e Antonietta Cesarano (Assonuoto club Caserta), Martina Cacciapuoti, Vincenzo Caso, Giuseppe Ilario, Domenico De Gregorio, Antonio Albino, Raffaele De Simone, Roberta Piano Del Balzo, Chiara della Corte, Sveva Schiazzano, Federica Senatore, Alfonso della Morte.

Sono oltre 380 le presenze da fuori regione, oltre 800 arriveranno in città per i due giorni di gara, alimentando un flusso turistico già imponente per la città nel ponte festivo. In gara tutte le categorie, a partire dai ragazzi fino ai seniores. Prevista la disputa dei 50, 100 e 200 per ogni stile, ai quali si aggiungono 200 e 400 misti e 400 stile libero. Start dalle ore 8.30. In palio ci saranno il Trofeo Filippo Calvino per la società prima classificata nella categoria Ragazzi; il Trofeo Enzo Fusco per la società che trionferà nella categoria Assoluti unificata; il Trofeo Grand Prix Città di Napoli per la società prima nella classifica sommata tra Ragazzi e Assoluti.

Il meeting sarà aperto al pubblico, con una presenza giornaliera massima di mille spettatori. I biglietti sono disponibili su go2.it e/o sul sito www.gpcittadinapoli.it/biglietti/, ma potranno essere acquistati anche al botteghino della piscina nei giorni di gara.

«Sono numeri importanti quelli che si prospettano per questa sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli», ha dichiarato l’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante. «Oltre 900 atleti e 60 società. Molti degli azzurri in gara sono già qualificati ai Mondiali di Fukuoka ed averli qui sarà un grande orgoglio ed una grande festa azzurra».

«Sarà ancora una volta una due giorni di grande sport e grandi sfide», afferma l’organizzatore Luciano Cotena. «Uno degli ultimi appuntamenti in programma in Italia che potrà garantire anche la qualificazione ai prossimi eventi internazionali che permetterà ai tecnici nazionali presenti di fare le ultime valutazioni per i team che rappresenteranno l’Italia per le staffette, soprattutto in previsione dei prossimi Mondiali di luglio a Fukuoka». In Sala Giunta sono intervenuti anche Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, e Paolo Trapanese, presidente Fin Campania.