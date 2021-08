«Happy Baby Water Ball». Ritorna finalmente il «gioco con la palla in acqua» per la gioia dei bambini. Riparte il più grande evento giovanile di pallanuoto e l’HaBaWaBa non si limita soltanto ad essere un acronimo carino da pronunciare e ricordare. Fino al 5 settembre il Bella Italia & EFA Village di Lignano Sabbiadoro ospiterà la rassegna clorata «supported by» Fina, Len, Comen, Fin e Coni. Guidato sul piano vasca da Gianmarco Abbate (under 10) ed Elios Marsili (under 12) e sostenuto da Davide Truppa, il Posillipo (foto Prandi Service) proverà a farsi valere come sempre. La pandemia ha messo in ginocchio lo sport, ma non è riuscita a cancellare quel sogno chiamato HaBaWaBa: dopo la cancellazione del 2020, si riprende di slancio con l’HaBaWaBa International Festival e l’HaBaWaBa Plus 2021. I due più grandi eventi di pallanuoto giovanile al mondo, entrambi creati e organizzati dalla Waterpolo Development, concentrati in un’unica settimana.

Numeri «ridotti» causa Covid-19 ma decisamente importanti: ben 59 squadre provenienti da Italia, Ungheria, Francia e Slovacchia. Si contano 698 le bambine e i bambini partecipanti. «Per la Waterpolo Development è un’enorme soddisfazione essere riusciti a organizzare nuovamente la duplice kermesse. Con la pandemia, le necessarie misure anti-Covid attuate nell’ultimo anno e la crisi delle società sportive rischiavamo di disperdere tutto ciò che l’HaBaWaBa ha rappresentato dal 2008 a oggi: un appuntamento che permette ai bambini di scoprire il mondo e le sue diversità, di sperimentare il valore delle regole, di incontrare gli altri e stare con loro, di gestire le emozioni, di conoscere la realtà attraverso tentativi ed errori, di provare a risolvere i problemi in autonomia e in squadra. Di prepararsi alla vita», spiega il presidente Bruno Cufino.

Per ragioni di sicurezza previsto un protocollo da rispettare: tutti i partecipanti sopra i 12 anni (giocatori, allenatori, accompagnatori e genitori) dovranno esibire il Green Pass. «Siamo certi che la magia dell’HaBaWaBa resterà intatta. Anzi, dopo questa lunga attesa e tanto penare, la gioia per «il gioco della palla in acqua» esploderà più forte che mai, con l’obiettivo di trasmettere i valori dello sport e della convivenza civile», prosegue Cufino. «Ringrazio profondamente bambini, allenatori, club, genitori, che hanno risposto con entusiasmo e reso possibile il grande ritorno dell’HaBaWaBa. E ovviamente i nostri sponsor Turbo, C.A.G. Chemical, Compact Goals e Ossidabile: senza di loro l’HaBaWaBa non ce l’avrebbe fatta».

Nuovo fornitore dell’HaBaWaBa International Festival e dell’HaBaWaBa Plus la C.A.G. Chemical, azienda leader nel settore dei prodotti chimici per piscine. «Siamo contenti di avere accanto a noi un partner come C.A.G., che ben conosce le esigenze del mondo degli sport acquatici. Con l’aiuto di questa azienda riusciremo a garantire massima sicurezza in piscina per tutti i piccoli atleti dell’HaBaWaBa», osserva Cufino, presidente della WD. «Sul nostro logo c’è un bambino e quindi non potevamo che affiancare il nostro nome a quello dell’HaBaWaBa e prestare il nostro impegno per la salute e la salubrità delle acque degli impianti in cui si svolgono gli eventi HaBaWaBa. Abbiamo avuto tanto dal mondo della pallanuoto e credo che questo fosse il momento di restituire qualcosa”, conclude l’ingegnere Giovanni Capizzi, presidente e Ceo di C.A.G. Chemical, nel recente passato fornitore ufficiale del Circolo Nautico Posillipo, Circolo Canottieri Napoli, Circolo Canottieri Ortigia, nonché l'unico fornitore della 30esima edizione estiva delle Universiadi 2019.