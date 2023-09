Italia-Polonia finale europei volley, orario e dove vederla in tv

Sta per volgere al termine l'entusiasmante percorso degli azzurri di Ferdinando De Giorgi nei Campionati Europei maschili: stasera infatti alle ore 21 è in programma la finale continentale contro la Polonia di Nikola Grbic. Quello compiuto dalla Nazionale tricolore è stato un entusiasmante viaggio cominciato da Bologna con la gara inaugurale contro il Belgio e proseguito poi nelle città di Perugia, Ancona e Bari. Durante questi ventidue giorni la Nazionale è stata accolta ovunque da cornice di pubblico straordinaria alla quale si sono aggiunti milioni di telespettatori che hanno seguito con passione le gare di Giannelli e compagni. Le due emittenti Rai e Sky, che seguono oramai regolarmente da anni le nazionali di pallavolo, dedicheranno questa sera, in occasione della finale continentale contro la Polonia, un trattamento speciale agli azzurri Campioni d'Europa e del Mondo. La gara degli azzurri, infatti, sarà trasmessa da Rai 1 e Sky Sport 1 e Sky Sport Arena. Il collegamento della tv di Stato prenderà il via subito dopo il termine del TG1 con un ampio pre-partita curato da Simona Rolandi e Fabio Vullo che accompagnerà i telespettatori fino al fischio d'inizio della finale previsto alle ore 21. Non da meno la copertura dell'emittente satellitare Sky che darà ampio risalto alla finale continentale con un collegamento dal Palazzo dello Sport dell'Eur di Roma a partire dalle ore 20.15 su Sky Sport 1 e Sky Sport 24. Federica Lodi, Rachele Sangiuliano, Giacomo Sintini e Alessandro Acton terranno compagnia ai telespettatori con tanti ospiti e interviste.