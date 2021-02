Resiste tre tempi l’Aktis Acquachiara, costretta a cedere nel finale. Alla Scandone vince la capolista Nuoto Catania 9-13 (3-5, 2-1, 4-2, 0-5), abile a piazzare cinque reti in apertura e chiusura del match. I biancazzurri si portano sul doppio vantaggio nel terzo periodo con i due rigori trasformati da capitan Vincenzo Tozzi e Lorenzo Briganti. Nonostante l’espulsione per brutalità di Privitera, gli isolani accorciano prima con Kacar e poi trovano il pari con La Rosa (8-8). Emiliano Aiello sigla il 9-8 a 59” dal termine della frazione ma non basta. Pesano infatti le assenze per infortunio di Manuel Occhiello e Daniele De Gregorio, rimpiazzati dai classe 2004 Mattia Rocchino e Fabio Angelone. Gli ospiti ribaltano l’esito della contesa e consolidano la vetta del girone Sud a punteggio pieno.

«E' stata una partita avvincente. Abbiamo giocato sempre alla pari senza pedine importanti», spiega il 21enne centroboa acquachiarino Emiliano Aiello, nato a Catania, autore di una tripletta al cospetto dei suoi concittadini. «Sappiamo di avere grossi margini di crescita. Ci è mancato, forse, quel pizzico di lucidità in più nelle azioni chiave del quarto tempo per chiuderla definitivamente ma usciamo comunque a testa alta». Tra due settimane il Cus Unime.

«Siamo rammaricati per il risultato finale ma contenti per la prestazione sfoderata dalla squadra. Alla lunga, purtroppo, siamo calati, complice una panchina troppo corta», ha concluso il tecnico Mauro Occhiello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA