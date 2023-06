L'argento di Curatoli e Gallo ai Giochi Europei di Cracovia

Podio made in Campania. Dei tre sciabolatori finiti secondi a Cracovia uno è napoletano, Luca Curatoli (Fiamme Oro), l’altro salernitano, Michele Gallo (Carabinieri). Terzetto made in Sud con il foggiano Luigi Samele (Fiamme Gialle) a chiudere il gruppo in pedana ai Giochi Europei. Gli azzurri hanno ottenuto punti preziosi per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 e messo al collo un argento pesante.

A fare il tifo per l’Italia Team il ministro per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi. Agli ottavi gli schermidori di Nicola Zanotti e del partenopeo Leonardo Caserta (maestro e fratello di Curatoli) hanno battuto la Slovenia (45-13), superato di una stoccata la Romania (45-44) ai quarti di finale. Sul 34-34 un infortunio ha costretto Matteo Neri a lasciare la pedana in lacrime. Poi è stata battuta l’ostica Germania (45-34) in semifinale. Unico stop con la Francia in finale (42-45).

«Siamo stati bravi e abbiamo tirato bene, a sprazzi anche benissimo con la Germania, che storicamente ci ha messo in difficoltà», riferisce Curatoli. «Dobbiamo crescere come dimostra la finale», osserva il classe 1994. «Dobbiamo cercare di essere più costanti, soprattutto quando stiamo facendo bene», asserisce l’atleta della Polizia di Stato. «Avremo modo per rifarci», auspica convinto Curatoli.

«Siamo una squadra e dedichiamo l’argento a Matteo Neri», conclude Gallo (nelle foto di Augusto Bizzi).