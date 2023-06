Assoluti 2023, un tricolore made in Naples a La Spezia

Scudetto made in Naples. Oltre a quello di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni, c’è pure il tricolore vinto da Claudia Rotili e Rebecca Gargano sulle pedane di La Spezia. Le sciabolatrici dell’Aeronautica Militare hanno conquistato il titolo italiano a squadre Assoluti 2023 insieme a Michela Battiston e Alessia Di Carlo. Evidente l’impronta partenopea del quartetto che si è imposto al PalaMariotti. Le schermitrici hanno bissato il successo del 2021 al PalaVesuvio, a dodici mesi di distanza dal bronzo di Courmayeur.

Scudetto bis. «Sono molto contenta di aver vinto a squadre dopo una gara individuale finita troppo presto, soprattutto per le belle sensazioni che ho provato», racconta entusiasta Gargano. «Siamo una squadra molto unita, ed è questa la nostra forza», prosegue la campionessa classe 1996. «Ognuna di noi sa di poter contare sull’altra, senza risparmiarsi mai».

In finale Rotili (atleta della Champ Napoli allenata dal maestro Leonardo Caserta), Gargano e socie hanno battuto le Fiamme Gialle (45-40), superando le sorelle Carlotta e Benedetta Fusetti, e Manuela Spica. «Duello combattuto ma siamo riuscite a recuperare all’ultimo giro e uscirne vincitrici», riferisce Rebecca. Esultanza, urlo e abbraccio. Ai Campionati italiani sono salite sul terzo gradino del podio le Fiamme Oro (Martina Criscio, Eloisa Passaro, Lucia Stefanello e Mariella Viale, altra atleta della Champ Napoli, allenata dal maestro Leonardo Caserta).

«Ringrazio l’Aeronautica Militare per il supporto e perché crede in noi», asserisce l’aviere napoletana. «Non saremmo quelle che siamo oggi senza lo staff dell’Aeronautica Militare», sottolinea orgogliosa Gargano. «E sono contenta del lavoro che sto svolgendo al Circolo Schermistico Dauno (Foggia), con il maestro Benedetto Buenza e le mie compagne d’allenamento. Che sia di buon auspicio per le prossime gare», auspica fiduciosa Gargano, già oro alle Universiadi 2019.

«E ad agosto dovrebbero esserci i Giochi universitari in Cina. Siamo in attesa di conferma», conclude la plurititolata sciabolatrice (nelle foto di Augusto Bizzi). Salvo imprevisti, destinazione Chengdu (nella provincia del Sichuan), città descritta da Marco Polo ne Il Milione.