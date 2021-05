Fine settimana di regate per i canottieri italiani con il 2° Meeting Nazionale Coop, che si è svolto lo scorso fine settimana nel bacino di Piediluco. Risultati lusinghieri per gli atleti del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che tornano a casa con quattro primi e un terzo posto.

Entusiasmante l’oro dell’Otto con ragazzi, composto da Alfredo Bifani, Vincenzo Juni Savarese, Renato Capezza, Emanuele De Dominicis, Gabriele Maria Gallo, Claudio Mangir, Davide Vivo e Antonio Palomba (timoniere Sara Liguori). I bianco blu, cresciuti nella scuola giovanile del Circolo Savoia guidato dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta, hanno preceduto di più di tre secondi gli equipaggi di Varese e Sampierdarenesi, dando una grande iniezione di fiducia a tutta la squadra, accompagnata dal consigliere della sezione canottaggio Giulio Palomba e dai tecnici Andrea Coppola, Mariano Esposito e Flaviano Ciriello, coadiuvati da Alessio Vagnelli e Damiano Sibillo.

Un altro oro dei canottieri del Rycc Savoia porta la firma del Quattro senza U23 femminile, con Andrea Alfano e Marialetizia Sibillo in armo insieme a Sofia Secoli e Alice Dorci del Saturnia. Alfano e Dorci si sono poi ripetute nel Due senza U23 femminile, conquistando la medaglia di bronzo.

Medaglia d’oro anche per il Quattro senza U23 maschile, primo con Aniello Sabbatino e Volodymyr Kuflik insieme a Davide Comini delle Fiamme Oro e Ivan Galimberti del Lario. Infine, il primo posto del Doppio U23 maschile, con Nunzio Di Colandrea e Lorenzo Gaione del Cus Torino.

Buono il piazzamento del Quattro senza junior, arrivato quarto, e dell’Otto junior femminile, quinto assoluto e primo societario.

Inoltre, sempre lo scorso weekend si sono concluse a Lucerna (Svizzera) le regate di qualificazione olimpica. L’Italia del canottaggio, impegnata nella lotta per la qualifica a Tokyo in tre specialità – doppio e otto maschili, quattro senza femminile, con i primi due posti a disposizione in ogni gara per salire sull’aereo per il Giappone – non è riuscita nell’impresa di ottenere nuove carte olimpiche per i Giochi. Nulla da fare dunque per Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia) e Salvatore Monfrecola (RYCC Savoia), che dopo una regata entusiasmante sono arrivati terzi.