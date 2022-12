La Fijlkam Campania premia le sue eccellenze

All Star. Nella sala dedicata a don Peppe Diana la Fijlkam Campania ha chiuso il 2022, celebrando e premiando i suoi migliori interpreti, che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. La cerimonia si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria del maestro Luigi Marigliano, talent scout di Claudio Pollio e non solo.

«La premiazione di fine anno è stata fortemente voluta dal comitato regionale della Fijlkam e si inserisce nel 120esimo anniversario della nostra Federazione», ha spiegato il presidente Antonio Bracciante, ricordando il francobollo e l’annullo postale nazionale. 1902-2022: oltre un secolo di storia, oltre cento anni di successi, all’insegna della Fijlkam. «Siamo orgogliosi di aver creato l’annullo postale in Campania, unica regione d’Italia artefice di tale singolare idea. Siamo sempre in moto», ha sottolineato entusiasta Bracciante, che ha accolto con onore gli atleti arrivati da Gerusalemme.

«Un sentito ringraziamento va a tutte le società. Siamo una realtà importante, rappresentiamo l’intera Campania con oltre 200 società. Da qui la volontà di premiare le eccellenze che si distinguono nel mondo». Agonismo praticato ad alti livelli con una attenzione particolare per la funzione sociale. «Con una menzione speciale al maestro Gianni Maddaloni, che si prodiga da sempre in tale direzione», ha ribadito Bracciante.

Leggendo un sentito messaggio, Gennaro Esposito, vicepresidente Fijlkam Campania (lotta), ha ricordato il compianto Luigi Marigliano. «Ciao maestro, hai plasmato tanti atleti con lo sport, insegnandoci, con l’esempio, che al sacrificio ed al duro lavoro in palestra, corrisponde sempre un buon risultato. Hai dato tanto alla lotta olimpica, forgiando campioni. Sei stato il maestro che ha avuto i più grandi risultati di sempre nella nostra disciplina in Italia. Se abbiamo l’oro olimpico di Claudio Pollio, è anche merito tuo. Da lassù continuerai a guardarci, spronandoci a fare meglio. Lasci un vuoto incolmabile nello sport nazionale. Ti ricorderemo in tanti con le medaglie al petto, con l’orgoglio del riscatto sociale e la soddisfazione di aver dato il meglio di noi stessi sotto la tua guida! Ringrazio Dio di avermi concesso di incontrarti. Ciao maestro».

Non sono mancati i saluti e gli auguri del presidente federale Domenico Falcone e del vice Giuseppe Matera con un videomessaggio. «Abbiamo conseguito risultati mondiali e olimpici dal punto di vista atletico, agonistico e professionale. Obiettivo congiunto promuovere le nostre discipline in maniera univoca all’interno della stessa famiglia. E questo modus operandi ci porterà a dei grandi risultati», ha auspicato convinto Bruno D’Isanto, vicepresidente Fijlkam Campania (judo), annunciando un evento internazionale nel 2023. «Ritorna la Coppa Europa a Napoli, che manca dal 1960. Si rafforza la sinergia istituzionale. Le nostre discipline sono un percorso formativo che accompagnano i giovani. Non siamo una palestra ma una agenzia educativa, che affianca i genitori nell’educazione dei nuovi cittadini. Insegniamo regole, rispetto, il saluto all’avversario. Grazie ai gruppi militari e alle istituzioni, quelle sensibili», tiene a precisare D’Isanto. Si associa a tale visione anche Nicola Mirabella, vicepresidente Fijlkam Campania (karate).

Istituzioni insieme con gli «Amici dello Sport». Introduce Marcello De Rosa, sindaco di Casapesenna. «Benvenuti in Albanova. Il ringraziamento va alla Federazione per aver scelto il nostro territorio per questa iniziativa eccezionale. Dobbiamo rompere gli schemi per valorizzare le tantissime positività del territorio. Sono queste manifestazioni che indirizzano i giovani sulla strada giusta. Sport sana competizione: si vince sempre. State andando oltre le aspettative». Sulla stessa lunghezza d’onda Renato Natale, sindaco di Casal di Principe. «Segnale evidente che dimostra i passi in avanti compiuti dalla comunità amministrativa. Sport agenzia educativa di contrasto al disagio giovanile, per evitare che i ragazzi prendano strade sbagliate». Dello stesso avviso Vincenzo Caterino, sindaco di San Cipriano d’Aversa. «Siamo felicissimi di ospitare un evento di tale portata nei nostri territori. La lotta iniziata nel 2014 per il riscatto di queste zone rende visibili frutti maturi. Godiamoci i risultati raggiunti nella speranza di maggiori che arriveranno».

Lunghissimo l’elenco dei premiati. In primis Claudio Pollio, oro a Mosca 1980, Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000 e Rosario Ruggiero, bronzo alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018.

Poi quanti hanno preso parte alle diverse edizioni a cinque cerchi: Vincenzo Grassi (Tokyo 1964, Città del Messico 1968, Monaco 1972), alla memoria di Nicola Tempesta (Tokyo 1964), Claudio Pollio (Montreal 1976), Luciano Ortelli (Los Angeles 1984), Giovanni Tortora (Barcellona 1992 e Atlanta 1996), Michele Liuzzi (Atlanta 1996), Francesco Miano Petta (Atene 2004), Pino Maddaloni (Pechino 2008), Francesco Faraldo, Elio Verde e Antonio Ciano (Londra 2012), Angelo Crescenzo, Christian Parlati e Matilde Lauria (Tokyo 2020).

E’ stato proiettato in anteprima il trailer del film The Hope con gli attori Gaetano Aronica, Gianni Parisi, Walter Lippa, Tania Ricci, con la regia di Giuseppe Savoia.

Spazio agli atleti, che hanno ricevuto diploma e stella dei 120 anni: Alessandra Mangiacapra, Christian Villano, Martina Esposito, Carmine Luciano, Antonietta Palumbo, Guido Squillante, Luigi Centracchio, Emanuele Califano, Michela Terranova, Luca Maresca, Antonio Esposito, Anna Pia Desiderio, Bright Nosa Maddaloni, Pasquale Stanzione, Antonio Improta, Fabian Amarfi, Guido Bernabiti, Giovanni Esposito, Matteo Fiore, Pasquale Iacomino, Elena Esposito, Dario Letizia, Daniel De Vivo, Miguel Francisco Pierri, Gianluca De Vivo, Giovanni Pallavicino, Christian Parlati, Daniele Di Guido, Assunta Scutto, Alessandro Iodice, Biagio D’Angelo, Alessandro Martina, Manuel Parlati, Rosario Ruggiero, Raffaele Astarita, Gennaro Pirelli, Angelo Crescenzo, Kristian Ruggeri, Matilde Lauria, Giovanni Improta, Immacolata Danise, Vincenzo Pappalardo.

Non ha voluto far mancare la sua vicinanza e il suo sincero apprezzamento il generale Domenico Cagnazzo, comandante corpo d’armata. «Amo lo sport, amo i giovani, amo questa terra. Vi ammiro, continuate a combattere».

Premiati i dirigenti: Arturo Lazzaris, Antonio Di Virgilio, Gennaro Muscariello, Carmine Polisciano, Michele Liuzzi, Fabio Coscino, Raffaele Paone, Stanislao Aleotti, Ciro Palladino, Alfredo Cordova, Emilio Fotino, Franco Iodice, Gianluigi Moffa, Giuseppe Gendolavigna, Salvatore Tamburro, Rosario D’Angelo, Raffaele Andreozzi, Giovanni Desiderio, Pasquale Stanzione, Luigi Di Maio, Antonio Finizio, Angelo Saviano, Nicola Capasso, Francesco Sorrentino, Salvatore De Lucia, Roberto Serrano, Michele Lionti, Eva Alfinito, Vincenzo Benincasa, Sabrina Marano, Aldo Capolupo, Nicola Angelo Fetto, Salvatore Di Paola, Tito Brasile.

Premiati gli Ufficiali di gara internazionali: Alessandra Scognamiglio, Annalisa Capano, Antonio Iorio, Davide Lallo, Diego Del Regno.

Premi alla carriera «Una vita per lo sport» per Aldo Nasti, past president Fijlkam Campania e attuale presidente della commissione nazionale Azzurri, Nello Talento, Luigi Marigliano e Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. Infine conferito il 6° Dan per il judo a Fernando Gallia e Salvatore Berlingieri; per il karate a Franco Iodice e Gianpaolo Santomauro (nelle foto di Gennaro Esposito).