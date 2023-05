Doppietta europea per Sara Kowalczyk a Budapest

Doppietta europea. Budapest amica per Sara Maria Kowalczyk. La spadista azzurra mette al collo due pesanti medaglie: un argento nella prova individuale e un bronzo di squadra. In Ungheria sale così due volte sul podio l’atleta del Centro Sportivo Esercito, rendendosi protagonista nella rassegna continentale under 23.

«Sono davvero molto contenta», racconta entusiasta il caporal maggiore. «Dopo anni di pandemia sono finalmente riuscita a partecipare ai campionati europei», dice orgogliosa la spadista che si allena alla Giannone Caserta. «Nel 2018 mi classificai terza a Sochi nell’under 17».

Netto dunque il miglioramento.

Percorso entusiasmante quello della classe 2001. Subito eliminata la romena Ion (15-4). Poi è il turno della svizzera Romeo (15-7) e dell’israeliana Shukurov (15-11). Avvincente il match con la francese Conrad (15-14). In semifinale cede il passo l’elvetica Favre, ancora di un solo punto (15-14), infine l’unica sconfitta rimediata contro l’ucraina Conrad (15-12). «Desideravo tanto questa medaglia, peccato per la finale», afferma la tedofora alle Universiadi 2019.

Si è concessa il bis nella kermesse continentale Kowalczyk, ritornata sul podio insieme ad Alessia Pizzini, Emilia

Rossatti e Gaia Traditi. «Siamo una bella squadra, ci conosciamo bene: ci tenevo tanto a ben figurare», osserva Sara. Dopo essere stato superato in semifinale dalla Polonia (41-34), il quartetto azzurro ha battuto l'Ungheria padrona di casa (45-40). In precedenza si è imposto sulla Germania in rimonta (37-34).

«Sono felicissima e ringrazio l’Esercito italiano», conclude la figlia (d’arte) di Ewa Borowa (nelle foto di Augusto Bizzi).