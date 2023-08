Pomigliano e Givova, si rinnova il legame anche per la prossima stagione

Givova sponsor tecnico del Pomigliano. Per il secondo anno consecutivo la società di Giovanni Acanfora rinnova la sua sponsorship al fianco delle pantere, dispiegando le proprie linee di abbigliamento sportivo anche per la stagione 2023-2024.

Continuità. Il team presieduto da Raffaele Pipola sceglie ancora Givova. Si rinnova il legame con la società campana, che si prepara a vivere la sua terza stagione in serie A. Il Pomigliano, non avendo alle spalle le forze economiche dei grandi club calcistici italiani, è l’esempio di tenacia e di caparbietà che vuole restare nel mondo professionistico, mantenendo intatto lo spirito di un calcio sano, lontano dalle logiche economiche che muovono i movimenti sportivi.

Il Pomigliano rappresenta il territorio e il riscatto della gente comune capace di trasformare i sogni in splendide realtà e Givova, con la sua passione, creatività e impegno si pone accanto alle calciatrici granata e di chi ama lo sport, lo pratica e lo vive nel rispetto dell’etica e dello spirito di aggregazione. A soli 11 anni dalla sua nascita, Givova è diventato un brand di riferimento nel mercato del prodotto tecnico sportivo non solo in Italia.

L’azienda campana vanta già numerose sponsorizzazioni tecniche, collaborazioni e partnership.

«Givova è orgogliosa del rinnovo della sponsorship con il Pomigliano: una conferma che è il frutto della positiva esperienza acquisita nel tempo, basata sulla stima, la fiducia e la professionalità e il comune interesse di raggiungere obiettivi importanti nel mondo del calcio femminile di massima serie con reciproco lustro e prestigio», conclude soddisfatto Giovanni Acanfora, fondatore del noto brand.