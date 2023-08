Napoli femminile, tre acquisti dal Pomigliano

Pomiglianizzazione in corso. Per il prossimo campionato il tecnico Biagio Seno potrà avvalersi della professionalità di tre pantere. Ovvero della qualità indiscussa della fantasista svedese Marija Banusic, giocatrice di Uppsala, classe 1995, ex calciatrice anche di Parma, Chelsea, Montpellier e Roma. E poi la centrocampista Valentina Gallazzi e l’attaccante Alice Corelli, entrambe del 2003, che hanno condiviso l’ultima salvezza in maglia granata, dopo aver vinto insieme lo scudetto con la Primavera della Roma.

Arrivi. In attacco ci sarà un’altra spagnola. Non solo Elisa del Estal Mateu, ma anche Paloma Lázaro Torres del Molino. La madrilena classe 1993 si è già fatta apprezzare con la maglia del Bari, della Fiorentina, della Roma e del Parma, mettendo in bacheca una Coppa Italia e una Supercoppa italiana durante la permanenza nella Capitale. All’ombra del Vesuvio sbarca l’attaccante slovena Nina Kajzba, già grande protagonista nella passata stagione con la Primavera giallorossa.

Prestiti. Dal Sassuolo il difensore Alice Pellinghelli (2003). Dalla Juventus, invece, il portiere Beatrice Beretta (2003), il difensore mancino Sofia Bertucci (2004) e la centrocampista Alice Giai (2003).

Conferme. Vestiranno ancora l’azzurro Martina Di Bari (2002), Federica Veritti (1999) e Giulia Giacobbo (2003), che hanno contribuito alla scalata in serie A.

Ritiro. Il club presieduto da Alessandro Maiello ha scelto Rivisondoli dal 21 al 30 agosto. Capitan Paola Di Marino e compagne soggiorneranno all’hotel Europa, che ha ospitato anche la Salernitana.

Sponsor e test. Sarà EDM, azienda napoletana di software e consulenza gestionale, ad accompagnare come sponsor ufficiale le calciatrici azzurre. EDM comparirà anche sulle maglie da gara che il Napoli femminile sfoggerà in occasione delle amichevoli precampionato, la prima delle quali è prevista domenica 13 agosto a Roma contro la formazione giallorossa, guidata da Alessandro Spugna, campione d’Italia in carica. Il match è in programma al Centro Sportivo Giulio Onesti (ore 18).

In Abruzzo, invece, il Napoli femminile affronterà il 27 agosto la Ternana, che annovera tra le sue fila Sabrina Tasselli e la spagnola Sara Tui, ex di turno, che hanno deciso di giocare in serie B.