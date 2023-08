Universiadi 2023, l'oro del napoletano Dario Cavaliere

Taipei 2017, Napoli 2019, Chengdu 2023. Tre edizioni delle Universiadi per Dario Cavaliere, che si è imposto sulle pedane cinesi, mettendo in bacheca una medaglia d’oro luccicante, dopo il bronzo conquistato a Taiwan. Salta, esulta, abbraccia i suoi compagni (Alberto Arpino, Leonardo Dreossi e Giacomo Mignuzzi), mostra con fierezza il Tricolore, canta l’inno di Mameli e sorride.

L’Italsciabola sul gradino più alto del podio. Gli azzurri, seguiti dal maestro Fabio Di Lauro, precedono la Corea del Sud, il Kazakistan e il Giappone. Cede l’Azerbaigian (45-31), capitola la Polonia ai quarti (45-30), viene superato in semifinale il Kazakistan (45-26). Capolavoro del quartetto italico in finale, che prevale con pieno merito (45-38) sulla Corea del Sud, che aveva conquistato il titolo nella 30esima edizione all’ombra del Vesuvio.

«E’ stata una grande soddisfazione vincere contro Nazionali quotate e di livello, soprattutto battere la Corea in finale è stato bellissimo», racconta entusiasta Cavaliere. «Vincere le Universiadi è un successo prestigioso», riferisce il figlio d’arte. «Siamo stati bravi a chiudere e mettere il punto decisivo: un orgoglio immenso», scandisce lo sciabolatore classe 1997, che ha disputato anche i Giochi militari di Wuhan, in quello che fu l'epicentro della pandemia.

«Organizzazione perfetta. Un bel villaggio con una mensa ben attrezzata e trasporti efficienti», prosegue il graduato scelto dell’Esercito italiano, che non vede l’ora di andare in vacanza con la sua fidanzata Giorgia, studentessa di Lettere moderne. «Partenza il 14 agosto per Santo Domingo. La ripresa in pedana è fissata per settembre con i primi ritiri, in attesa della gara di Coppa del Mondo», conclude Cavaliere (nelle foto di Valentin Gabriel Bizzocchetti e Chengdu Fisu World Games).