La Rari Nantes Napoli piange l'improvvisa scomparsa del past president Antonio Canale. Il Circolo di Santa Lucia si stringe attorno alla famiglia del compianto Canale per la dipartita di «un uomo perbene e di grandissimo spessore morale. Il Sodalizio luciano perde una persona di grande valore, il cui impegno ha contribuito in modo significativo al consolidamento della tradizione rarinantina».

Ne commemorano il tratto umano i fratelli (e figli d’arte) Marsili. «È stato il mio presidente. Lo ricordo con grande affetto. Famiglia storica della Rari Nantes legata da parentela con Chiosi e Mastrogiovanni, vecchie glorie del nuoto e della pallanuoto luciana», spiega Elios, campione plurititolato con Canottieri Napoli e Posillipo.

«Mi volle consigliere allo Sport. Faceva il tifo per i Marsili. Lo ricordo sempre affettuoso. Con la moglie formava una bella coppia di altri tempi», conclude Mario, campione d’Italia con il Posillipo (1988-1989), oro ai Giochi del Mediterraneo, diverse partecipazioni agli Europei, campione del mondo militare, nonché sette stagioni in rossoverde, quattro al Molosiglio, Rari Nantes, esordio in Abruzzo a 15 anni.

