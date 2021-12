Sulla sua pagina Facebook campeggia la foto di Nilde Iotti, la prima donna nella storia della Repubblica italiana a ricoprire la terza carica dello Stato, incarico che detenne per quasi 13 anni dal 1979 al 1992. «Le donne sono la grande forza del mondo moderno. E chi non lo vede, non capisce i termini del mondo moderno», quanto proferito dal presidente della Camera dei Deputati.

Oggi più che mail la citazione ben si adatta alle vicende recenti. Sceglie da che parte stare Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonchè su ogni forma di violenza di genere. La senatrice napoletana ha incontrato Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, in via Alessandro Longo, per implementare il suo impegno e rafforzare l’azione delle istituzioni.

Finalità dell'iniziativa il coinvolgimento del mondo sportivo regionale per individuare strategie atte a combattere e prevenire le violenze di genere e a contribuire ad un cambio culturale e di mentalità nei giovani attraverso l'azione educativa dello sport.

Il presidente Roncelli ha infine omaggiato la senatrice Valente del gagliardetto del Comitato olimpico, contrassegnato dai cinque cerchi e dal logo Italia, che sormonta il tricolore.