Scuderia. Ile il mare, le barche e i suoi compagni. Con la «colonna»(ex ma non troppo) alle sue spalle. Sorrisi e complimenti per, festeggiato a dovere in casa rossoverde. Corona d’alloro per il centroboa classe’98. Laurea triennale inalla: voto110 cum laude e applausi.Percorso. «E’ stato difficile conciliare sport e studio. Ho impiegato dedizione, passione e tanto impegno. La pallanuoto mi ha aiutato ad essere sempre ordinato, organizzato e disciplinato, soprattutto con gli orari», dichiara soddisfatto il neo ingegnere. «E’ un traguardo ma è soltanto il primo passo. Continuerò a studiare», riferisce convinto il pallanuotista posillipino, che ha frequentato il liceo classicoTesi italospagnola in «», coronamento del progettopresso l’, sotto l’egida dei professori. «esperienza eccezionale che consiglio a tutti: allarga gli orizzonti. Davvero utile il confronto con i ragazzi europei».Amore per la pallanuoto coltivata in combinato disposto con lo studio. Trascinatore e protagonista anche in, dove ha indossato la calottina del. «Mi sono informato se ci fosse una squadra. Mi sono presentato in piscina per valutare la possibilità di giocare: centro polisportivo gigantesco. Approvata la mia autocandidatura. In(corrisponde alla nostra) il campionato è stato interrotto, quando eravamo primi in classifica. Siamo stati automaticamente promossi in(equivalente della)», racconta Marcello, che ha incrociato un ragazzo italiano che giocava con ile un avversario che conoscevaA marzo il ritorno a casa. «Sono molto legato a, dove la didattica è di altissimo livello, superiore a quella di altre città. Laè un’eccellenza. Il settore aerospaziale è risultato secondo inlo scorso anno e 17esimo nel mondo, ovviamente primo in». Vanto e orgoglio da far invidia. «Mi piacerebbe la carriera accademica ma sogno la: la scuderia del cavallino rampante mi ha sempre affascinato», ammette. «Sarei andato al Gp di, non molto lontana da Siviglia», afferma il tifoso della casa diDue pallanuotisti sotto lo stesso tetto e famiglia sportiva. Fattore M. Stesse iniziali per papà Maurizio, mamma Monica e per il fratello Matteo, campione d’Italia under 20 con i colori rossoverdi ovviamente. Tutti anel 2019 a festeggiare il tricolore giovanile ma non solo. In giro per il mondo a seguire grandi eventi. Tanto da essere inquadrati sugli spalti a festeggiare il bronzo del. Tripletta, urlo e pugno sinistro chiuso di(allora) capitano del Posillipo davanti al volto smorto di, ex12-10 e al sigillo finale discatta l’esultanza. Con immancabile bandiera dello scudetto del Napoli.Giramondo. "Sono appassionato di sport. La nostra avventura familiare alle Olimpiadi è iniziata per caso ad. Papà ha giocato a basket (anch’io prima di indossare la calottina) e da appassionato di pallanuoto è stato spettatore a», ricorda Calì.«All’epoca mio padre Maurizio comprò i biglietti a scatola chiusa di quella che poi si rivelò una finale epica. Inabbiamo assistito alla finale di pallacanestro tra: non potevamo non andare ad. Anche aeravamo presenti finale Italia controdi, culminata con l’argento a cinque cerchi. In Brasile abbiamo seguito tutte le gare di pallanuoto dai gironi in poi». Turismo sportivo e vacanze si saldano, nuovo binomio. Prossima tappa il? «è una bella suggestione, l’idea piace».Tratti rosso-verdi per Marcello Calì, dall’alloro alle Olimpiadi con il sogno Ferrari nel cuore.