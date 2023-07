Mondiali di nuoto, altra medaglia per l'Italia: Martinenghi d'argento nei 100 rana

Ancora una medaglia per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. In Giappone Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 metri rana. Il campione in carica è arrivato al secondo posto insieme La medaglia è arrivata ex aequo con il tempo di 58"72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin.