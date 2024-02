Napoli, campionato invernale di vela d'altura: Posillipo mette in palio il Trofeo

Penultimo appuntamento per il Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli con la regata di sabato 2 marzo, organizzata dal Circolo Nautico Posillipo che mette in palio il Trofeo del Campionato.

«La tappa del campionato invernale di vela di altura è, ormai, momento di bilancio per la nostra sezione - spiega Aldo Campagnola, Presidente del Circolo Nautico Posillipo - Il lavoro svolto dalla sezione vela del Posillipo, magistralmente guidata dalla nostra Marilisa Varrone con l’aiuto del nostro De Boni riporta, ad oggi, l’evidenza di una disciplina sportiva in pieno fermento, al centro del più ampio rilancio e progetto sportivo rossoverde, con un movimento di atleti in forte crescita e delle individualità da seguire e sostenere perché ci daranno certamente grandi soddisfazioni. La fiducia nel management della sezione è ottimamente riposta e custodita con riscontri eccellenti “sul campo”. Avanti così, col vento in poppa!»

Il Campionato Invernale terminerà domenica 3 marzo, con la regata affidata alla sezione velica dell’Accademia Aeronautica e allo Sport Velico della Marina Militare e l’assegnazione della Coppa Francesco De Pinedo.

Come da tradizione, quindi, un doppio appuntamento, tutto dedicato alla vela, per celebrare la chiusura dell’evento e dare appuntamento all’edizione 24-25.