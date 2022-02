Napoli City Half Marathon 2022, la prima volta di Yeman Crippa

Cappellino Trentino (dove vive e si allena), in bella mostra il logo della Polizia (è agente scelto), tuta grigia, sotto la maglietta rossa, e un orecchino a sinistra. Scherza prima della conferenza, mostra il suo taglio e colore dei capelli. Tifoso dell’Inter, torna a Napoli per la seconda volta. Sparge simpatia e ottimismo il «braccio destro di Dio», questo il significato del suo nome in amarico. Yemaneberhan per esteso, Yeman Crippa per semplicità, si dice pronto a correre la Napoli City Half Marathon 2022.

«Sono emozionato e super contento di essere qui», spiega l’atleta delle Fiamme Oro. La terrazza al 31esimo piano dell’Hotel NH, in via Medina, mostra uno scenario unico, da Grande Bellezza. «Sono incantato», ammette Crippa. «Paesaggio bellissimo ma non mi distraggo. Sono molto concentrato per la gara, durante la quale non si soffermo a vedere le attrazioni della città». Nell’urbe di Partenope è già stato nell’ottobre del 2020, domenica 27 febbraio proverà a frantumare il record esistente ma non si sbilancia sui tempi.

«Sarà la mia prima mezza maratona», rende noto. «Esordire in Italia e in una città bella come Napoli mi rende sereno». Domani mattina i mezzofondisti più forti del panorama internazionale testeranno il percorso in un appuntamento coordinato dall'organizzazione in collaborazione con Antonio d'Apuzzo. «Dopo sei settimane di allenamento in Kenya sono pronto», riferisce sorridente Crippa. «Proverò a dire la mia». Uno spettacolo mozzafiato, il mare del Golfo di Napoli, il Vesuvio sullo sfondo, sogni, desideri e prossimi impegni. «La Napoli City Half Marathon è il mio primo obiettivo, poi ci saranno gli Europei a Monaco e i Mondiali negli Usa», conclude il plurititolato primatista.

Ascoltano prima il quotato rivale e poi intervengono in conferenza stampa lo svizzero Julien Wanders e il keniano Wisley Kibichii. «Percorso veloce: tutto può succedere domenica», illustra il ginevrino, felice di essere a Napoli per la prima volta. Precisa le sue intenzioni il velocista africano. «Sogno un nuovo record personale, aggiornando quello di 59’57”».

Considerazioni. «Vogliamo guardare avanti, siamo orgogliosi di ricominciare insieme», argomenta Lorenzo Nencini, general manager NH Hotel Panorama Napoli. «Siamo felicissimi di aver instaurato questa collaborazione con la Napoli City Half Marathon, nella quale abbiamo creduto sin dal primo momento: è il nostro modo di ringraziare questa fantastica città».

Esprime il suo soddisfacimento Umberto De Gregorio, presidente di Eav. «Tutta la città di Napoli dovrebbe ringraziare Carlo Capalbo per la capacità di organizzare questi splendidi eventi», rileva Antonello Visalli, amministratore delegato Sport7. Manca davvero poco allo start. Svolta storica nell’aria. «Faremo grande questa città con lo sport. Ho la sensazione che faremo qualcosa di speciale», la chiosa di Capalbo, presidente della Napoli Running.