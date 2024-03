Napoli, l'Invernale di vela premia i campioni: vincono Vagamondo, Sulaima e Pappiciotto

Con le regate dello scorso fine settimana, è andata in archivio la cinquantaduesima edizione del Campionato Invernale di Vela d’Altura del Golfo di Napoli. Nove prove, quattordici trofei assegnati dai dieci Circoli che compongono il Comitato organizzatore della manifestazione. Uno spettacolo che ha coinvolto circa duecento velisti. I vincitori della classifica generale sono stati Vagamondo di Maria Raffaellea Borriello nei Grancrociera, Soulaima di Davide Russo nella classe ORC e Pappiciotto del Circolo Nautico di Torre del Greco negli Sportboat.

L’ultimo appuntamento dell’Invernale di Napoli 2023/2024 è stato spalmato, come da tradizione, su due giornate, sabato 2 e domenica 3 marzo.

La regata di sabato è stata organizzata dal Circolo Nautico Posillipo; quella di domenica è stata affidata alla Sezione Velica della Marina Militare di Napoli e alle Sezione Velica Accademia Aeronautica, con l’assegnazione della Coppa Francesco De Pinedo.

Il Trofeo è andato a SOULAIMA di Davide Russo (R.Y.C.C. Savoia), primo classificato nella classe ORC. Il bilancio di Gianluigi Ascione, vicepresidente del Comitato Organizzatore: «Il Campionato Invernale di Napoli è un appuntamento fisso e di successo. Ogni anno lavoriamo per migliorarci e i numeri ci danno ragione, con una crescita che ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo portato a termine tutte le regate in uno spirito di passione e divertimento che contraddistingue la manifestazione. Napoli, con il suo golfo, è davvero uno dei campi di regata più belli del mondo. Ringrazio tutte le persone che lavorano dietro le quinte: posa boe, ufficiali di regata e tutti gli altri professionisti che ci hanno accompagnato»

Fanno parte del Comitato organizzatore del Campionato Invernale di Napoli: CRV Italia, RYCC Savoia, Club Nautico della Vela, Circolo Canottieri Napoli, Circolo Nautico Posillipo, Sezione Velica Accademia Aeronautica, CN Torre Del Greco, Lega Navale di Napoli, Lega Navale di Pozzuoli, Sezione Velica Marina Militare.

Queste le classifiche finali:

Classe ORC

1° posto: SOULAIMA di Davide Russo (R.Y.C.C. Savoia)

2° posto: COSIXTY 8 di Salvatore Casolaro (C. N. Torre Annunziata)

3° posto: FARR ´E NIGHT di Marco Calcagni (C.N. Arcobaleno)

Classe Grancrociera

1° posto: VAGAMONDO di Maria Raffaella Borriello (LNI Napoli)

2° posto: MARO´ di Tullio Abenante (R.Y.C.C. Savoia)

3° posto: MALVASIA di Raffaele Jandoli (C.N. Arcobaleno )

Classe Sportboat

1° posto: PAPPICIOTTO del Circolo Nautico Torre del Greco

2° posto: JEKO 3 del Circolo Nautico Torre del Greco

3° posto: EUROSIA POMPA PA´ di Vittoriano Neri e Marcello Cassese (Circolo Canottieri Napoli)