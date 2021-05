Napoli e Salerno sul tetto d’Italia. Il merito è dei due Vincenzo, Renzuto Iodice e Dolce, ex posillipini. Entrambi campioni del mondo, insigniti del Collare d’oro al merito sportivo, entrambi accomunati dalla vittoria dell’Euro Cup alla Scandone. Quello del Brescia è un successo prestigioso, targato made in Campania, che spezza l’incontrastato dominio del Recco, che ormai durava dal lontano 2006. Dopo ben 14 anni interrotto (finalmente) il monopolio clorato dei galacticos e ad esultare sono i leoni di Sandro Bovo. Lo scudetto va in Lombardia e i biancazzurri mettono in bacheca il secondo tricolore della loro storia.

In gara 4 l’attaccante classe 1993 (anche ex di turno) appone la sua firma, il difensore classe 1995 ne piazza addirittura quattro. Renzuto e Dolce contribuiscono (con una rete a testa) nella vittoria di misura 8-9 mercoledì 19 maggio sui liguri. Giganteggia Renzuto con sei marcature nel terzo confronto. Alla festa si aggiunge anche un alto ex rossoverde, il greco Aggelos Vlachopoulos (in dote la sua sestina nei quattro match disputati).

Ricorderanno a lungo la data storica del 26 maggio 2021 e il successo definitivo 11-10 Renzuto e Dolce, proveranno invece ad archiviare in fretta il cocente ko Alessandro Velotto, Golden Boy di Ponticelli ed ex Canottieri Napoli, così come Tommaso Negri (bandiera del Posillipo per 14 anni) nel giorno del suo 35esimo compleanno. La grinta di Dolce, il sorriso di Renzuto.