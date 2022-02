Dal Vesuvio al Fuji e viceversa. Ritornerà a casa dopo il primo collegiale con il nuovo responsabile d’arma Nicola Zanotti. Tappa a Cascia da lunedì 21 a giovedì 24 febbraio per preparare al meglio i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo, in programma dal 18 al 20 marzo a Budapest, ma poi verrà celebrata la sua impresa nipponica presso la Scuola Militare Nunziatella, in via Generale Parisi 16. Merita questo e altro Luca Curatoli, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Lo sciabolatore azzurro sarà premiato nella sua Napoli. La cerimonia dedicata all’atleta tesserato per le Fiamme Oro si terrà il 24 febbraio (ore 18) nell’aula magna De Sanctis. Sarà il giusto tributo per l’impresa sportiva di Luca Curatoli, che, al suo esordio ai Giochi Olimpici lo scorso luglio in Giappone, è salito sul secondo gradino del podio insieme ai compagni di squadra Aldo Montano, Luigi Samele ed Enrico Berrè.

L’evento è organizzato dal Club Scherma Chiaia e si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Interverranno autorità civili e militari, il presidente Fis, Paolo Azzi, il consigliere federale Matteo Autuori, il presidente Ferderscherma Campania, Aldo Cuomo, il papà Bruno Curatoli e il fratello-maestro Leonardo Caserta.

Un video ripercorrerà le emozioni di Tokyo e guarderà al nuovo «quadriennio» olimpico, già iniziato brillantemente dallo schermidore napoletano con il secondo posto conquistato nel Grand Prix di Orleans, confermandosi tra i più forti al mondo.