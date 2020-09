Fresco di rinnovo. Come nel 2015, insieme a Zeno Bertoli. Intesa automatica, complicità clorata. Molto più di un ritorno. Si ricompatta una coppia difensiva già collaudata e vincente. L’Euro Cup alzata nel cielo di Fuorigrotta alla piscina Felice Scandone. Dopo la laurea triennale in Scienze motorie all’Università Telematica Pegaso a luglio, Gianluigi Foglio dichiara il suo sì convinto al Posillipo. Una scelta non referendaria ma dettata dal cuore. Rossoverde naturalmente.



Il difensore pugliese conosce bene i metodi e la didattica degli sport individuali e di squadra, sa a menadito lo sviluppo delle capacità coordinative speciali e della forza peculiare nella pallanuoto, tanto da aver elaborato con il professor Dino Sangiorgio la tesi dal titolo: «Preparazione fisica di un atleta di alta formazione». Archiviato un capitolo, si guarda alla stagione imminente. «Primo step e grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto», spiega soddisfatto il classe 1995. Continuerà a studiare e ha già deciso di iscriversi alla magistrale in Management dello sport.



Nuovo corso all'ombra del Vesuvio. «Ho voglia di riprendere ad allenarmi», afferma convinto il giocatore che chiederà di indossare nuovamente la calottina numero 4 (foto di Rosario Caramiello). «Ho salutato Tommaso Negri, augurandogli il meglio per la nuova avventura al Recco», ammette Foglio.



Si sta delineando un organico di livello, puntellato dall’esplosività in attacco con il centroboa Fabio Baraldi. Per Foglio è arrivato il momento di riabbracciare i suoi compagni e tuffarsi con loro in piscina. Finalmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA