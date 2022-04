Con le braccia e con il cuore. Il video postato sulla pagina Facebook ha lanciato il logo del centenario, che accompagnerà la Rari Nantes Salerno nei festeggiamenti e negli eventi programmati in un anno davvero speciale. La versione completa del nuovo logo, ovvero quella con le onde giallorosse che richiamano i colori sociali e l'alzo e tiro del pallanuotista pronto a segnare, sarà utilizzata invece per le locandine e le stampe celebrative. Parte dalla grafica la Rari Nantes Salerno, presieduta da Enrico Gallozzi, per esaltare la gloriosa storia della compagine campana.

«100 anni di storia, 100 anni di persone, 100 anni di sport, 100 anni di amicizia, 100 anni di fratellanza, 100 anni di Salerno e 100 anni che appartengono a tutti voi».

La formazione allenata da Matteo Citro e capitanata da Michele Luongo si è classificata tra le prime sette migliori squadre della serie A1 e si accinge a disputare i playoff scudetto.

1922-2022. «Questo è un anno speciale per la Rari Nantes Salerno e volevamo che fosse rimarcato con il lancio di un nuovo logo. I nostri segni distintivi restano, la nostra bandiera e la Stella d'Oro al merito sportivo non potevano mancare», dichiara entusiasta patron Gallozzi. «Tutto quello che siamo ora è la somma del nostro passato e noi ci stiamo preparando a celebrare più che il centenario l'entrata nei 200 anni. Per questo volevamo qualcosa che raccontasse, con piccoli tratti grafici, quello che tutti noi portiamo nel cuore, quando si parla di Rari Nantes Salerno», conclude Gallozzi, vicepresidente Fin Campania.